С 16 июля 2025 г. вводится временное ограничение (запрет) на участке Краматорск – Сергеевка – Андреевка – Доброполье автомобильной дороги общего пользования государственного значения Т-05-14 Доброполье – Лиман км 5 850 – км 49 615.

В Донецкой области закрыли важную трассу: что известно

Такое решение было принято сегодня на заседании Совета обороны области, сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Это связано с увеличением количества обстрелов FPV -дронами указанного участка дороги.

Так, движение по трассе запрещено для:

- граждан,

- иностранцев ,

- лиц без гражданства,

- движения гражданских транспортных средств

Правоохранители и профильные службы будут осуществлять контроль над особым режимом въезда-выезда на этот участок дороги.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Сумской области, где по дорогам стало опасно передвигаться из-за ударов вражескими FPV-дронами, областные власти приняли решение закрыть пути антидроновыми сетками, чтобы хоть как-то обезопасить передвижение. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию начальника Сумской ОВА Олега Григорова.

"Продолжаем укрывать дороги антидроновыми сетками. Работы продолжаются на определенных направлениях, в частности в пограничных общинах, где враг не прекращает атак. Такие укрытия затрудняют вражескую аэроразведку и защищают от дронов. Это еще один важный шаг для безопасности людей и сохранения логистики", — отметил глава области.