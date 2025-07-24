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В Донецкой области срочно вывозят людей: где именно объявлена эвакуация

Срочную эвакуацию в Донецкой области объявили сегодня – в первую очередь будут вывозить семьи с детьми

24 июля 2025, 17:40
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Недилько Ксения

На Донетчине приступают к эвакуации семей с детьми принудительным образом из города Доброполье, сел Ганновка, Новый Донбасс, Рубежное Добропольской громады и сел Доброполье, Надежда, Новокриворожье, Новомарьевка, Новофедоровка, Ракша Криворожской громады. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию начальника Донецкой ОВА Вадима Филашкина.

В Донецкой области срочно вывозят людей: где именно объявлена эвакуация

В Донецкой области срочно вывозят людей: где именно объявлена эвакуация

Соответствующее решение было принято сегодня на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Донецкой области.

Всего в этих населенных пунктах ориентировочно находится 928 детей.

"Дал поручение местным властям, руководителям структурных подразделений ОГА в координации с правоохранителями как можно скорее организовать эвакуацию семей, в которых находятся эти дети и обеспечить надлежащие условия проживания на более безопасной территории Украины.

Еще раз подчеркиваю: пребывание на территории Донецкой области несет постоянную опасность.

Эвакуируйте, пока это еще возможно! Берегите своих близких и не подвергайте их опасности!" – заметил глава области.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что диверсионно-разведывательные группы оккупантов продолжают штурмовать Покровск. Сейчас в город вошла российская ДРГ, а Силы обороны прилагают усилия, чтобы ее найти. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил начальник Донецкой областной военной администрации (ОВА) Вадим Филашкин.

По его словам, информация о российской диверсионно-разведывательной группе, которой удалось добраться до окрестностей Покровска, является правдивой. В настоящее время Силы обороны и ряд спецподразделений работают над тем, чтобы найти оккупантов и обезвредить их в полном объеме.



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