В Донецкой области срочно укрепляются: что известно

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
В Донецкую область перебросили дополнительные 600 бойцов инженерных войск с техникой и строительными материалами, чтобы они помогли региону строить фортификации. Плана завершения этих работ в областной администрации нет: копать собираются, пока есть возможность.
14 областей помогают на Донбассе строить оборонные сооружения
Об этом в эфире национального телемарафона "Единые новости" сообщил глава ДонОВА Вадим Филашкин.
Также он сказал, что возводить фортификации помогает ГСЧС. Ресурсов на строительство хватает, в частности, древесину для строительства поставляет государство.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Донецкой области принято решение об эвакуации 146 детей из 7 населенных пунктов Покровского района. В Донецкой областной военной администрации отмечают, что на территории Покровского района значительно ухудшилась ситуация, продолжаются активные боевые действия и реальная угроза жизни и здоровью жителей, в том числе детей.
Комиссией принято решение о проведении эвакуации детей с их семьями принудительным способом с территории поселка Удачное, сел Калиновка, Молодецкое, Сергеевка, Муравка, Новониколаевка и Новосергеевка. Всего должны быть эвакуированы в более безопасные регионы Украины 146 детей с их родителями или другими законными представителями.
Новости