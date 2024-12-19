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В Донецкой области срочно укрепляются: что известно

На Донбасс прибыли дополнительные 600 бойцов инженерных войск, чтобы помочь строить фортификации

сегодня, 07:34
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Недилько Ксения

В Донецкую область перебросили дополнительные 600 бойцов инженерных войск с техникой и строительными материалами, чтобы они помогли региону строить фортификации. Плана завершения этих работ в областной администрации нет: копать собираются, пока есть возможность.

В Донецкой области срочно укрепляются: что известно

14 областей помогают на Донбассе строить оборонные сооружения

Об этом в эфире национального телемарафона "Единые новости" сообщил глава ДонОВА Вадим Филашкин.

"Плана завершения работы над фортификациями у нас не существует. Сейчас в этом направлении работают более двух тысяч человек и более 200 единиц техники… Как я уже говорил, 14 областей помогают Донбассу [копать фортификации]… Неделю назад провели совещание с главнокомандующим Сырским — дополнительно в регион прислали 600 защитников из инженерных войск с техникой и строительными материалами”, — отметил глава ДонОВА Филашкин.

Также он сказал, что возводить фортификации помогает ГСЧС. Ресурсов на строительство хватает, в частности, древесину для строительства поставляет государство.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Донецкой области принято решение об эвакуации 146 детей из 7 населенных пунктов Покровского района. В Донецкой областной военной администрации отмечают, что на территории Покровского района значительно ухудшилась ситуация, продолжаются активные боевые действия и реальная угроза жизни и здоровью жителей, в том числе детей.

Комиссией принято решение о проведении эвакуации детей с их семьями принудительным способом с территории поселка Удачное, сел Калиновка, Молодецкое, Сергеевка, Муравка, Новониколаевка и Новосергеевка. Всего должны быть эвакуированы в более безопасные регионы Украины 146 детей с их родителями или другими законными представителями.



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