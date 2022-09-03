В Донецкой области рашисты обстреляли предприятия

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Недилько Ксения
Эта ночь была одной из адских на Донбассе. Так, со 2 на 3 сентября российские войска нанесли ракетные удары по Краматорску и Славянску Донецкой области.
Последствия обстрелов населенных пунктов Донецкой области. Фото: Фейсбук Павла Кириленко
Удары пришлись на предприятия области, а также обстрелы по линии фронта от Кураховской до Звановской общины. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Фейсбуке.
По сообщению, в Краматорске ракета попала в продовольственное предприятие — ранен 1 человек, повреждены 2 здания и уничтожены 9 автомобилей. Еще одно попадание – в предприятие легкой промышленности. Там загорелся пожар, на месте работают спасатели.
В Славянске россияне попали в частное и коммунальное предприятия. По предварительной информации, жертв нет, объемы нанесенного ущерба устанавливаем. Также на территории общины повреждено 7 домов в Белбасовке.
В Кураховской общине под обстрелы попали Курахово и Волчанка
– повреждена база отдыха и 1 дом, обошлось без пострадавших.
Громко прошла ночь в Северске: по городу есть прилеты. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
В Соледаре россияне вели одиночные обстрелы и серьезно повредили детсад "Красный Цветочек". Также в общине поврежден частный дом и сельскохозяйственная техника в селе Роздоловка. Пострадавших нет.
В Звановке в результате обстрела ранен 1 человек — ему оказали медицинскую помощь.
Под утро произошел артобстрел Авдеевки без жертв.
Также российские оккупанты за 2 сентября убили троих мирных жителей Донецкой области, еще троих — ранили, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. Погибшие в Зайцево, Угледаре и Богоявленце. Еще 3 человека получили ранения.
Глава ОВА также добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
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