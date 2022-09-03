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Эта ночь была одной из адских на Донбассе. Так, со 2 на 3 сентября российские войска нанесли ракетные удары по Краматорску и Славянску Донецкой области.

сегодня, 11:21
Автор:

Недилько Ксения
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Эта ночь была одной из адских на Донбассе. Так, со 2 на 3 сентября российские войска нанесли ракетные удары по Краматорску и Славянску Донецкой области.

В Донецкой области рашисты обстреляли предприятия

Последствия обстрелов населенных пунктов Донецкой области. Фото: Фейсбук Павла Кириленко

Удары пришлись на предприятия области, а также обстрелы по линии фронта от Кураховской до Звановской общины. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Фейсбуке.

По сообщению, в Краматорске ракета попала в продовольственное предприятие — ранен 1 человек, повреждены 2 здания и уничтожены 9 автомобилей. Еще одно попадание – в предприятие легкой промышленности. Там загорелся пожар, на месте работают спасатели.

В Славянске россияне попали в частное и коммунальное предприятия. По предварительной информации, жертв нет, объемы нанесенного ущерба устанавливаем. Также на территории общины повреждено 7 домов в Белбасовке.

В Кураховской общине под обстрелы попали Курахово и Волчанка – повреждена база отдыха и 1 дом, обошлось без пострадавших.

Громко прошла ночь в Северске: по городу есть прилеты. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

В Соледаре россияне вели одиночные обстрелы и серьезно повредили детсад "Красный Цветочек". Также в общине поврежден частный дом и сельскохозяйственная техника в селе Роздоловка. Пострадавших нет.

В Звановке в результате обстрела ранен 1 человек — ему оказали медицинскую помощь.

Под утро произошел артобстрел Авдеевки без жертв.

Также российские оккупанты за 2 сентября убили троих мирных жителей Донецкой области, еще троих — ранили, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. Погибшие в Зайцево, Угледаре и Богоявленце. Еще 3 человека получили ранения.

Глава ОВА также добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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