В Донецкой области потратят еще 52 миллиона на колючую проволоку

Власти Донецкой области потратили еще почти 52 миллиона гривен на проводные барьеры "Егоза". Их будут использовать для обороны Донецкой области по просьбе военных. Подряд без аукциона достался компании из Краматорска, ранее не выполнявшей государственные заказы.

Иллюстративное фото

Об этом журналисты Вильного радио узнали на сайте публичных закупок Prozzoro.

Так, необходимость закупки колючей проволоки типа "Егоза" аргументировали, в частности, письмом от оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Организовать подряд было поручено департаменту по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы ДонОВА.

Согласно документации к заказу, чиновники закупили десять тысяч единиц колюче-режущих заграждений. Общая стоимость заказа — 51 миллион 941 тысяча бюджетных гривен.

В частности, подряд выполняли двумя партиями — 7 840 единиц спирального барьера за 32,9 млн. грн. и остальные 2 520 за 10,3 млн. грн. Обе "Егозы" имеют семь скоб и растяжку бухты до 20 метров.

Также в тендере отмечают и другие требования к проволоке – обжим по всей длине колючей лентой и острыми лезвиями. Единица такого изделия варьируется от 4,1 до 4,4 тысяч гривен.

Все подряд без аукциона досталось ООО "Пром Интер Трейд", которые поставят изделия до 23 января 2025 года. Где именно используют "Егозу" — по соображениям безопасности не уточняют.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак проверил ход строительства фортификационных сооружений на границе области и сообщил, что там происходит.

"Вместе с моим первым заместителем посетили строительство фортификаций на Никопольщине. Пообщались с возводящими их военными. Все делается в определенные Генштабом сроки. С материалами и техникой проблем нет", – отметил начальник ОВА. По его словам, военная администрация на постоянной связи с силами обороны. Фото фортификаций опубликованы не были из соображений безопасности, чтобы не ориентировать врага, отметил Лысак.