В Донецкой области погибли работники МККК – Лубинец осудил организацию из-за молчания

Три гражданина Украины, штатных работников МККК, погибли, еще двое работников получили ранения из-за обстрела россии на Донбассе сегодня.

Обстрелянный автомобиль МККК. Фото: Вадим Филашкин

Артиллерийский обстрел рф совершила по селу Веролюбовка в Донецкой области. Работники МККК находились в грузовике, которым перевозили гуманитарную помощь.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец высказался по поводу данной трагедии и осудил гуманитарные организации – МККК и МФКК – из-за молчания.

"Об обстреле уже известно, но МККК, так же как и МФКК — молчат! Никакой реакции, осуждения или выражения сострадания! Таким образом, это молчание лишь прикрывает преступную политику РФ!

МККК должна официально и публично признать нарушение Россией норм Женевских конвенций!

Неужели в МККК полностью становятся равнодушными даже к смерти собственных сотрудников? Или насколько боятся говорить правду?!" – написал Омбудсман.





Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Оккупанты без остановки бьют по Донецкой, Харьковской, Днепропетровской областях, особенно страдают населенные пункты, близкие к линии фронта.

Из-за обстрелов оккупантов в населенных пунктах этих регионов – много раненых и погибших. Обстрелы пришлись по жилым домам, по спасателям во время ликвидации пожаров и поисково-спасательных операций, по коммунальщикам, церкви и другим гражданским объектам.

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Из-за ухудшения ситуации безопасности и эвакуации работников в более безопасные регионы Украины, сервисный центр Пенсионного фонда в Константиновке Донецкой области временно прекращает обслуживание клиентов. Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает портал "Комментарии". В военной администрации призывают эвакуироваться.