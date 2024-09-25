В Донецкой области под обстрел попал спасатель

Сегодня российские оккупанты прицельно обстреляли пожарно-спасательную часть в г. Константиновка. Ранен старший пожарный-спасатель, который находился на суточном дежурстве. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

Обстрел Донецкой области. Фото: ГСЧС Донетчины

Пожарного немедленно доставили в больницу, ему предоставляется вся необходимая медицинская помощь. Спасатель получил множественные ранения шеи и лица, перелом челюсти, контузию. Состояние стабильно тяжелое.

Повреждены частные транспортные средства спасателей. Чрезвычайники ликвидировали пожар микроавтобуса.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Удар по Харьковщине: ранены трое полицейских, один "тяжелый"

23 сентября около 08:15 российские войска нанесли удары по Старому Салтову — трое полицейских ранены, сказал в эфире Суспильного начальник областного главка полиции Владимир Тимошко, информирует портал "Комментарии".

По его словам, один полицейский находится в тяжелом состоянии, другие — в легком и среднем. Также поврежден служебный автомобиль. Предварительно, оккупанты нанесли удары кассетными боеприпасами из "Торнадо-С".

Читайте также: В Харькове еще могут быть люди под завалами (ФОТО)

В Харькове продолжаются аварийно-спасательные работы на месте попадания российской бомбы по жилому дому. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию областного главка ГСЧС. Сейчас известно о 25 пострадавших на этой локации и 1 погибшей женщине.

Предварительно под завалами может находиться тело еще одной погибшей. Спасатели продолжают разбирать разрушенные строительные конструкции.