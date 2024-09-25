В Донецкой области под обстрел попал спасатель

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Недилько Ксения
Сегодня российские оккупанты прицельно обстреляли пожарно-спасательную часть в г. Константиновка. Ранен старший пожарный-спасатель, который находился на суточном дежурстве. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.
Обстрел Донецкой области. Фото: ГСЧС Донетчины
Пожарного немедленно доставили в больницу, ему предоставляется вся необходимая медицинская помощь. Спасатель получил множественные ранения шеи и лица, перелом челюсти, контузию. Состояние стабильно тяжелое.
Повреждены частные транспортные средства спасателей. Чрезвычайники ликвидировали пожар микроавтобуса.
Ранее портал "Комментарии" сообщал:
Удар по Харьковщине: ранены трое полицейских, один "тяжелый"
23 сентября около 08:15 российские войска нанесли удары по Старому Салтову — трое полицейских ранены, сказал в эфире Суспильного начальник областного главка полиции Владимир Тимошко, информирует портал "Комментарии".
По его словам, один полицейский находится в тяжелом состоянии, другие — в легком и среднем. Также поврежден служебный автомобиль. Предварительно, оккупанты нанесли удары кассетными боеприпасами из "Торнадо-С".
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В Харькове продолжаются аварийно-спасательные работы на месте попадания российской бомбы по жилому дому. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию областного главка ГСЧС. Сейчас известно о 25 пострадавших на этой локации и 1 погибшей женщине.
Предварительно под завалами может находиться тело еще одной погибшей. Спасатели продолжают разбирать разрушенные строительные конструкции.
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