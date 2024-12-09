В Донецке взорвался автомобиль: что известно (ОБНОВЛЕНО)

Внедорожник взорвался в центре Донецка, по меньшей мере, один человек пострадал, передает корреспондент пропагандистского издания ТАСС. На месте работают оперативные службы, подробности ЧП уточняются.

Взорванное авто. Фото: скриншот из видео

Советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко сообщает, что кто-то из оккупантов мог "отправиться на концерт к Кобзону". Позже он отметил, что пострадали два оккупанта на улице Университетской в оккупированном Донецке.

ОБНОВЛЕНО: по данным СМИ, в авто мог находиться начальник Еленовской колонии, в которой произошел теракт против военнопленных ВСУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Беспилотники атаковали три области России: где произошли попадания

В ночь с 8 на 9 декабря россияне сообщили об атаке неизвестных беспилотников в трех областях страны-агрессора.

Так, оккупационное Минобороны РФ сообщило, что в течение минувшей ночи "прекращена попытка террористических атак с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации".

Отмечается, что дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 13 беспилотных летательных аппаратов: восемь БПЛА – над территорией Белгородской области, три – над Ростовской территорией и два – над территорией Астраханской области.

По данным мониторящего ситуацию советника Мариупольского городского головы Петра Андрющенко, сегодня в Ростовской области в Милерово, район аэродрома, прогремели два взрыва в промежуток между 23:30 и 02:00. Фиксировалась работа ПВО. Визуальные последствия отсутствуют.

"Новошахтинск. Работа ПВО и по меньшей мере три взрыва в районе. Последствия уточняются. Официальный Ростов сообщает о трех сбитых БПЛА в течение ночи. Кроме того, россияне заявляют о сбитии 13 БПЛА, в частности в Белгородской и Астраханской областях. Никаких подтверждений, кроме атаки мониторингом не установлено. Похоже на очередную "победу" с потолка", — пишет Андрющенко.