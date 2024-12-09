logo

BTC/USD

98977.48

ETH/USD

3906.88

LTC/USD

127.89

USD/UAH

41.75

EUR/UAH

44.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В Донецке взорвался автомобиль: что известно (ОБНОВЛЕНО)
commentss НОВОСТИ Все новости

В Донецке взорвался автомобиль: что известно (ОБНОВЛЕНО)

Сообщают, что есть пострадавшие

сегодня, 09:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Внедорожник взорвался в центре Донецка, по меньшей мере, один человек пострадал, передает корреспондент пропагандистского издания ТАСС. На месте работают оперативные службы, подробности ЧП уточняются.

В Донецке взорвался автомобиль: что известно (ОБНОВЛЕНО)

Взорванное авто. Фото: скриншот из видео

Советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко сообщает, что кто-то из оккупантов мог "отправиться на концерт к Кобзону". Позже он отметил, что пострадали два оккупанта на улице Университетской в оккупированном Донецке.

ОБНОВЛЕНО: по данным СМИ, в авто мог находиться начальник Еленовской колонии, в которой произошел теракт против военнопленных ВСУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Беспилотники атаковали три области России: где произошли попадания

В ночь с 8 на 9 декабря россияне сообщили об атаке неизвестных беспилотников в трех областях страны-агрессора.

Так, оккупационное Минобороны РФ сообщило, что в течение минувшей ночи "прекращена попытка террористических атак с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации".

Отмечается, что дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 13 беспилотных летательных аппаратов: восемь БПЛА – над территорией Белгородской области, три – над Ростовской территорией и два – над территорией Астраханской области.

По данным мониторящего ситуацию советника Мариупольского городского головы Петра Андрющенко, сегодня в Ростовской области в Милерово, район аэродрома, прогремели два взрыва в промежуток между 23:30 и 02:00. Фиксировалась работа ПВО. Визуальные последствия отсутствуют.

"Новошахтинск. Работа ПВО и по меньшей мере три взрыва в районе. Последствия уточняются. Официальный Ростов сообщает о трех сбитых БПЛА в течение ночи. Кроме того, россияне заявляют о сбитии 13 БПЛА, в частности в Белгородской и Астраханской областях. Никаких подтверждений, кроме атаки мониторингом не установлено. Похоже на очередную "победу" с потолка", — пишет Андрющенко.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости