Во временно оккупированном Донецке россияне производят жесткую фильтрацию среди местного населения.

Россия усиливает давление в оккупации. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, все традиционно происходит под предлогом выявления мигрантов, якобы незаконно находящихся на оккупированной территории. На самом деле оккупанты начали циничное преследование верующих, которые не принадлежат к пророссийским конфессиям. На этот раз под давление попали верующие мусульмане.

Недавно во временно оккупированном Луганске кремлевские террористы расправились с представителями свидетелей Иеговы методом, который был особенно распространен во времена Сталина. В частности, людей принудительно поместили в психиатрическую больницу.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские банки готовятся к дальнейшему усилению денежной политики Центробанка РФ из-за всплеска инфляции на фоне триллионных военных расходов и девальвации рубля Отмечается, что настроения российских банков заметно изменились за последний месяц. В конце октября котировки денежного рынка закладывали текущий уровень ставки (21%) как предельный. Теперь, согласно котировкам, банки ждут еще два повышения и ставку на уровне 23% в конце 2025 года.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики усилили атаки в Харьковской области, однако не имеют успеха, сообщил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. Офицер ВСУ сообщил, что подразделения бригады не только отражают штурмы противника, но и проводят контрнаступательные действия. По его словам, 3-я рота 2-го мехбата Третьей штурмовой зачистила населенный пункт Копанки, выбив оттуда россиян и взяв в плен группу россиян.