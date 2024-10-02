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В Днепре муж с женой сдавали данные о ПВО россиянам: что им за это будет

В Днепре разоблачены супруги, которые передавали сотруднику ФСБ рф информацию о размещении ПВО

сегодня, 12:18
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Недилько Ксения

При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры сообщено о подозрении мужчине в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Его жене инкриминировано распространение информации о расположении Вооруженных сил Украины (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины). Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию облпрокуратуры.

В Днепре муж с женой сдавали данные о ПВО россиянам: что им за это будет

Задержание подозреваемых. Фото: прокуратура

По данным следствия, подозреваемый согласился за денежное вознаграждение обеспечивать сотрудника ФСБ рф информацией о расположении ПВО в Днепропетровской области.

Подозреваемая осуществила скрытую видеофиксацию места дислокации подразделения противовоздушной обороны и отправила своему мужу для передачи данных врагу.

Также по поручению российского куратора мужчина поджег релейный шкаф на железнодорожной станции. Подозреваемый снял свою работу на мобильный телефон и прислал видеозапись представителю государства-агрессора.

Во время проведения обыска по месту жительства супруги изъяли мобильный телефон и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности в пользу врага.

В настоящее время им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Досудебное расследование осуществляется следователями Управления СБУ в Днепропетровской области.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Военный сдавал врагу места дислокации ВСУ и самолетов F-16

42-летний мужчина будучи пророссийски настроенным, принял решение об оказании помощи врагу, в лице сотрудника разведывательного центра ГУ ГШ МО рф. Связь они держали через чат в интернет-мессенджере Telegram.



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