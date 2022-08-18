В Днепре люди «Нарика» продавали гуманитарку из ЕС, — СМИ

СБУ разоблачила волонтеров благотворительной организации, продававших гуманитарную помощь, полученную из стран ЕС, об этом пишут "Факты" со ссылкой на УСБУ в Днепропетровской области.



Два жителя Днепра организовали схему незаконного получения и реализации гуманитарной помощи. Полученную помощь из стран ЕС и украинских производителей мошенники доставляли на арендованные склады и продавали через торговые точки и оптовые базы Днепропетровской области. Для того чтобы скрыть продажу помощи "волонтеры", создавали "поддельные" благодарности от подразделений терробороны и военных формирований.

Александр Петровский (фото из открытых источников)

Свою работу мошенники начали в начале войны, реализуя весь спектр гуманитарной помощи. После проведения многоходовой оперативной комбинации СБУ вышла на "волонтеров" и задокументировала продажу гуманитарной помощи на 850 тысяч гривен.

Во время проведения санкционированных обысков, в арендованных складских помещениях была изъята гуманитарная продукция на несколько миллионов гривен, а также документация деятельности благотворительного фонда — товарно-транспортные накладные, акты приема-передачи, благодарственные письма и автоматическое оружие иностранного производства с боеприпасами. Кроме того, сотрудники СБУ обнаружили у подозреваемых наличные деньги в разных валютах на почти 2 миллиона в гривневом эквиваленте.





Двое псевдоволонтеров задержаны, им сообщили о подозрении в совершении преступления по ч.3 ст. 201-2 (незаконное использование в целях получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи) Уголовного кодекса Украины. В ближайшее время судом будет решен вопрос об избрании меры пресечения и наложении ареста на имущество. Мошенникам грозит лишение свободы на срок от 5 до 7 лет с конфискацией имущества.

Как пишут "Факты", этот БФ якобы принадлежит группе криминального авторитета из Днепра Александра Петровского, более известного в криминальном мире по прозвищу "Нарик".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что днепровский криминалитет взял под контроль рынок нелегальной эвакуации.

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