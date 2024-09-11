В Днепре и области прогремели взрывы: сообщают о погибших

В Днепре и Каменском раздались взрывы во время воздушной тревоги. Мониторинговые каналы сообщали о выходах баллистики из российского Таганрога.

Начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что взрыв произошел в Каменском районе.

"Прошу – до отбоя ничего не выкладываем. Информационная тишина", – написал глава ОВА.

Позже он сообщил, что в Каменском районе есть погибший из-за баллистической атаки, не обошлось и без пострадавших.

Информация обновляется.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Российский блогер завербовал жителя поселка, чтобы корректировать удары по Запорожью

Злоумышленник помогал оккупантам подготовить новые серии ракетно-дроновых ударов по прифронтовой территории региона. Под прицелом врага находились места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники Сил обороны, вовлеченных в боевые операции на южном фронте.

По материалам Службы безопасности, суд назначил ему 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества, а именно квартиры в областном центре и автомобиля.

Как установило расследование, вражеским приспешником оказался житель одного из прифронтовых поселков региона, дистанционно завербованный фсб через блогера Юрия Подоляку. Подробности – по ссылке.

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Сегодня ночью неизвестные избили митрополита Крымского и Симферопольского Климента, прибывшего в Киев по приглашению "Крымской Платформы".

Кроме того, он служит в церкви, Климент также является военнослужащим Вооруженных Сил Украины. По словам Климента, по приезду в Киев около 23:00 он шел в направлении Михайловского монастыря, где у него есть келья. Три человека у монастыря остановили его и начали избивать. Он утверждает, что для того, чтобы священник остановился, кто-то из троих сказал: "Владыка, благословите!"

Что говорят в полиции – читайте по ссылке.