В DeepState сообщили, что происходит в Сумской и Курской области

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Недилько Ксения
В настоящее время наиболее критическая обстановка складывается на границе Курщины и Сумщины, где продолжаются активные попытки давления противника на позиции украинских военных. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию аналитиков проекта Deepstate .
Карта боевых действий DeepState, скриншот
Район Журавка-Новенькое. В зависимости от участка этого отрезка осуществляется разный характер боев и давления врага:
– В направлении Журавки Силам Обороны в определенной степени удается сдерживать врага, какие бы попытки он там не предпринимал.
- Между Журавкой и Новеньким у россиян есть больший успех и там они пробуют двигаться по посадкам, заходя на территорию Сумщины. Украинские военные производят по ним поражение и стараются не пропустить дальше.
– В районе Новенького складывается наиболее трудная ситуация. Противник совершает накопление в деревне и пытается двигаться на Басовку, за которой откроется путь на ККП "Суджа", с целью физического перекрытия логистики, которая идет из Юнаковки. Враг преобладает количественно и создает свои трудности.
"Также проходит активизация врага на правом фланге Курской группировки войск Сил Обороны, в районе села Куриловка к государственной границе с Сумщиной. Цель такая же – выход на дополнительный контроль логистики (как огневой, так и физический в будущем).
Отдельно стоит отметить, что враг имеет преимущество в БПЛА, как разведывательных, так и ударных. Наиболее частый в применении FPV-дрон. Именно ими в основном осуществляется огневой контроль всего, что движется "в" или "из" Курщины", – отмечают в DeepState .
Там добавляют, что как решится эта ситуация – неизвестно.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что в приграничье Сумщины продолжаются сложные бои. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.
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