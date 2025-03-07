В DeepState сообщили, что происходит в Сумской и Курской области

В настоящее время наиболее критическая обстановка складывается на границе Курщины и Сумщины, где продолжаются активные попытки давления противника на позиции украинских военных. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию аналитиков проекта Deepstate .

Карта боевых действий DeepState, скриншот

Район Журавка-Новенькое. В зависимости от участка этого отрезка осуществляется разный характер боев и давления врага:

– В направлении Журавки Силам Обороны в определенной степени удается сдерживать врага, какие бы попытки он там не предпринимал.

- Между Журавкой и Новеньким у россиян есть больший успех и там они пробуют двигаться по посадкам, заходя на территорию Сумщины. Украинские военные производят по ним поражение и стараются не пропустить дальше.

– В районе Новенького складывается наиболее трудная ситуация. Противник совершает накопление в деревне и пытается двигаться на Басовку, за которой откроется путь на ККП "Суджа", с целью физического перекрытия логистики, которая идет из Юнаковки. Враг преобладает количественно и создает свои трудности.

"Также проходит активизация врага на правом фланге Курской группировки войск Сил Обороны, в районе села Куриловка к государственной границе с Сумщиной. Цель такая же – выход на дополнительный контроль логистики (как огневой, так и физический в будущем). Отдельно стоит отметить, что враг имеет преимущество в БПЛА, как разведывательных, так и ударных. Наиболее частый в применении FPV-дрон. Именно ими в основном осуществляется огневой контроль всего, что движется "в" или "из" Курщины", – отмечают в DeepState .

Там добавляют, что как решится эта ситуация – неизвестно.

" К сожалению, у нас есть часто повторяющаяся привычка "не замечать проблемы, которые в перспективе перерастают в плохие последствия". Какая причина — неизвестно. Будем следить за развитием событий. Компетенцию и возможности в принятии решений имеет только командование и никто другой. Бойцы Сил Обороны на местах прилагают максимальные усилия, чтобы в первую очередь остановить продвижение врага, прервать их накопления с последующим их оттеснением", – добавляют в DeepState .

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в приграничье Сумщины продолжаются сложные бои. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.