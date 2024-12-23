В DeepState отреагировали на «травлю» со стороны командования ВСУ

Нардеп Марьяна Безуглая сегодня обвинила главнокомандующего Александра Сырского в закрытии проекта DeepState и давлении на аналитиков проекта. На эту информацию отреагировали в самом DeepState .

DeepState

"Всегда работали и прилагали максимальные усилия для победы и помощи нашим бойцам и нашей стране. Поэтому имеем железную репутацию и то самое ценное доверие среди общества, а самое главное среди военных. Поэтому есть самая известная карта русско-украинской войны в Украине и мире. Но, к сожалению, не всем главкомам нравится правда и это досадно", — говорится на странице проекта в Телеграмме.

Там отметили, что получили множество телефонных звонков и сообщений со словами поддержки.

" Работаем ради победы и не сдаемся!" – отметили в проекте.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что по словам нардепа Безуглой, главком Александр Сырский вместо стабилизации обороны, якобы начал наступление на команду DeepState — последний бастион более-менее адекватной информации о линии фронта. По ее информации, команду DeepState хотят мобилизовать в пехоту, потому что "нет людей, нет проблем". "Обращение к СБУ и правоохранителям о разглашении информации (нечего здесь OSINT играть). Всякая дискредитация проекта (у Генштаба своя правда и "контролируемая" ситуация). Закрытие проекта (Зачем все эти карты? Достаточно лживых докладов)", – отметила. По ее словам, проект DeepState еще с начала полномасштабного вторжения ежедневно был едва ли не единственным источником, чтобы понять, что происходит, как для гражданских, так и для военных. "О "закрытии" дипстейт. Лучше думайте как избегать "котлов" и окружений, а не о том, как их скрыть", — написал командир взвода 24ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов.



