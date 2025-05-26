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В Дании обнаружили разницу между ночным и дневным Путиным: что не так с российским диктатором

Реакция Дании на массированную атаку России по Украине.

26 мая 2025, 16:58 comments1697
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Slava Kot

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен прокомментировала несколькодневные российские удары по Украине. По ее словам, они указывают на поразительную разницу между словами и действиями российского диктатора Владимира Путина.

В Дании обнаружили разницу между ночным и дневным Путиным: что не так с российским диктатором

Мэтте Фредериксен. Фото из открытых источников

Мэтте Фредериксен заявила, что постоянные атаки России по Украине в течение выходных показали позицию Кремля, не заинтересованного в мирном процессе.

"Днем Путин говорит о переговорах, а ночью бомбит Украину", – сказала Фредериксен журналистам на встрече лидеров стран Северной Европы в Финляндии.

Премьер-министр Дании подчеркнула, что во время обсуждений с лидерами стран Северной Европы было решено поддерживать Украину столько, сколько потребуется. По ее словам, поддержка Украины будет состоять из военной помощи, инвестиции в украинскую оборонную промышленность и сотрудничество с компаниями из Украины.

Украинские Воздушные силы назвали атаку РФ в ночь на 26 мая одной из самых больших с начала войны. Россия использовала 367 беспилотников и около десятка ракет.

На усиление российских ударов также отреагировал и президент США Дональд Трампа, раскритиковавший Путина словами, "Что, к черту, с ним произошло? Он убивает много людей".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал, осознает ли Дональд Трамп, что его обманывает Путин.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский снова упрекнул Трампа в его слабости перед Путиным. Как пояснил президент "диалог" с российским диктатором, только поощряет его к агрессии, поэтому нужно усилить давление на Путина и заставить его пойти на мир.




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Источник: https://www.bt.dk/politik/efter-angreb-mette-f-melder-ud-om-putin
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