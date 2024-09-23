В Дании назвали самую главную «красную линию», которую пересек Путин

Партнеры Украины должны перестать вести дискуссии, а стоит ли помогать Украине давать отпор агрессору, и разрешить использовать предоставленное оружие для ударов по территории России. Самой важной красной линией, которую пересек Путин, было полномасштабное вторжение в Украину. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью Bloomberg сделала премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Метте Фредериксен. Фото: из открытых источников

Премьер отметила, ее предложение ко всем партнерам одно: нужно как можно скорее закончить обсуждение темы о красных линиях.

Метте Фредериксен подчеркнула, во время этой войны было ошибкой проводить публичное обсуждение красных линий, поскольку это просто дает России слишком хорошую карту в руки.

"Постоянно идут дискуссии о том, "можно ли нам это сделать?" Было бы очень хорошо прекратить задержки, которые были. И я думаю, что ограничения на применение оружия следует снять", — заявила премьер-министр Дании.

Фредериксен отвергла любые предположения о том, что разрешение Украине использовать оружие, предоставленное западными странами для нанесения дальних ударов по России, будет означать эскалацию, которая втянет в конфликт союзников Киева.

"Самая важная красная линия уже перейдена. И это произошло, когда русские вторглись в Украину", — сказала она. — "Поэтому я не приму эту предпосылку и никогда не позволю никому из России решать, что правильно делать в НАТО, в Европе или в Украине".

Премьер заявила, что на предстоящих заседаниях ООН ее приоритетом будет Украина, и в частности заявила другим лидерам, что они не могут игнорировать более широкие намерения Владимира Путина.

Метте Фредериксен добавила, учитывая, как Россия сближается с Северной Кореей и Ираном, ножно признать очевидное, что сейчас на территории Украины идет не европейский конфликт, это глобальный конфликт, и последствия могут быть чрезвычайно серьезными.

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