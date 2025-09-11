В ЦПИ раскрыли план Кремля на фоне громких событий

Российские пропагандистские сети существенно активизировали свои информационные операции в США и Польше на фоне двух громких событий – убийства американского политика Чарли Кирка и инцидента с российскими дронами в польском небе. Об этом заявил представитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

В ЦПИ прокомментировали планы Кремля

В США, по его словам, маскируемые под местные контролируемые москвой сети распространяют нарративы о противостоянии сторонников Дональда Трампа ("Мага") со всеми другими политическими силами. Это классическая ставка на раскол и поляризацию. В то же время Россия пытается не допустить единения американского общества вокруг темы Украины, в частности после убийства украинской беженки Ирины Заруцкой.

В Польше, где Россия давно построила пропагандистскую инфраструктуру в соцсетях, кремлевские ботофермы активно разгоняли обвинения Киева в "угрозах" из-за дронов. Параллельно российские кампании работают по внутриполитическим линиям — эксплуатируют темы раскола между партиями, усугубляют споры вокруг отношений с Германией, критикуют расходы на сбивание российских дронов, а также подогревают социальное недовольство жилья и уровня зарплат по сравнению с соседними странами.

Коваленко подчеркнул, что главная цель кремля – дестабилизация польского общества и углубление внутренних линий разделения. Это не только продолжение войны против Украины, но и стратегическое давление на всю Восточную Европу. Россия традиционно рассматривает Балтию и Польшу как ключевые цели: с одной стороны – из-за их роли в НАТО и экономической мощи, с другой – из-за исторического противостояния Варшавы и москвы.

По его словам, фактически против Польши ведется гибридная война, которая началась задолго до полномасштабного вторжения в Украину и сейчас только усиливается.

