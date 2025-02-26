В ЦПД раскрыли, почему Россия сегодня попала под удар

Сегодня ночью в России раздавались взрывы. По данным росСМИ и официальных ведомств, атака была совершена беспилотниками по Туапсу Краснодарского края. Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко сообщил, что в Туапсе расположен один из ключевых грузовых портов РФ на Черном море.

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Там есть нефтеналивной терминал – один из самых больших в России. Через порт транспортируется нефть и нефтепродукты, что делает его важным для энергетической отрасли РФ.

Порт обрабатывает значительные объемы угля, минеральных удобрений, металлопродукции и зерновых.

"Он является логистическим хабом, связанным с железнодорожной сетью, позволяющей транспортировать грузы из центральных и южных регионов России. Порт играет немаловажную роль в поддержке военной логистики. Он используется для перевозки техники, боеприпасов и горючего для военных нужд. Обеспечивает материально-техническое снабжение кораблей Черноморского флота России, в том числе задействованных в войне против Украины", – отметил Коваленко.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что сегодня ночью неизвестные беспилотные летательные аппараты атаковали области Российской Федерации. По данным изданиям ASTRA, атака была совершена на Краснодарский край. Как сообщил губернатор края Кондратьев, после атаки БпЛА повреждены три дома, пострадавших нет.

В Туапсе ночью продолжались взрывы, местные жители сообщают об атаке на Туапсинский морской торговый порт, пишет ASTRA. По данным руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко, в период с полуночи до 05:00 над Краснодарским краем раздалось более 50 взрывов. Под атаку попалиТемрюк и район (основная цель – порт) и Анапа с Туапсе, где размещены НПЗ Роснефти.