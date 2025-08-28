В Центре противодействия дезинформации отметили, что, несмотря на сложную ситуацию на передовой, речь о возможном прорыве или "обвале фронта", которым россия пугает уже несколько лет подряд, не идет. Такие заявления кремлевской пропаганды являются обычным элементом информационной войны.

Армия рф

Вместе с этим в ЦПИ отметили, что Россия продолжает активно атаковать гражданскую инфраструктуру Украины с воздуха. Такая тактика остается неизменной в течение всего периода войны.

Отдельно подчеркивается, что зависимость москвы от Китая только усиливается. В то же время путин пытается укрепить собственные позиции через кадровые перестановки в элитах, заменяя тех, кто стремится к скорейшему завершению войны, на преданных сторонников продолжения боевых действий.

В ЦПИ расценивают эти шаги как попытку самосохранения режима, который, несмотря на громкие заявления, не имеет достаточных ресурсов для перелома на фронте.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что бы ританское издание The Economist пишет, что новейшая украинская ракета "Фламинго" может нанести серьезный ущерб противнику на расстоянии до 3000 км, унося при этом боевую часть весом более тонны.

Особенностью проекта стало то, что с момента идеи до запуска в серийное производство прошло всего девять месяцев. Для оборонной сферы, где подобные разработки обычно длятся годами или даже десятилетиями, это беспрецедентный результат. Еще одной неожиданностью является то, что команду разработчиков составляли люди без опыта работы в оборонной промышленности.





По словам представителей компании Fire Point, ракета появилась как "эскиз на салфетке" в конце 2024 года. В то время Украина остро нуждалась в дальнобойном оружии для сдерживания российской агрессии. В частности, президент Владимир Зеленский тогда обращался к американскому коллеге Джо Байдену с просьбой предоставить ракету Tomahawk, но получил отказ.

