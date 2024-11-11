В ЦПД объяснили, зачем Россия массово подняла стратегическую авиацию и сымитировала пуски ракет

Оккупанты сегодня подняли более 20 самолетов с ракетами и осуществили имитационные пусковые маневры, из-за чего в Украине была объявлена воздушная тревога, а также применены аварийные отключения электроэнергии из-за угрозы обстрелов энергетической инфраструктуры.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко сообщил, для чего Россия проводит такие маневры.

"Как и говорил, у россиян все готово к массированным обстрелам. Ракет хватает, они накоплены на аэродромах стратегической авиации и дальше накапливаются.

Авиация тоже готова.

Отработка россиянами тактики пусков с имитацией – это тоже часть поддержки авиации в готовности к действиям", – подчеркнул Коваленко.

Он подчеркнул, что такие "тренировки" используются врагом для психологического давления на украинцев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

По Украине массово отключают свет: связано ли это с возможным массированным ударом

Сегодня в 05:51 Воздушные Силы ВСУ сообщили, что зафиксировано в воздухе 8 бортов Ту-95мс, курсом по направлению пусковых рубежей в Каспийское море.

Позже стало известно, что в воздухе – 13 бортов Ту-95мс, 4 Миг-31К, 6 Ту-22МЗ. Сообщается, что обстрел будет происходить волнами. Воздушная тревога была объявлена по всей Украине.

В связи с угрозой ударов по энергетике, Укрэнерго вводит аварийные графики отключения света по областям. Сообщается об отключениях в Николаевской, Киевской, Черкасской, Сумской, Житомирской, Кировоградской, а также в Киеве, Харьковской и Днепропетровщине.

Как сообщил начальник Киевской ГВА Сергей Попко, в связи с угрозой ракетного удара в Киеве введены графики аварийных отключений электроэнергии. Это превентивная мера. По данным мониторингов, все ТУ-95мс вернулись на аэродромы базирования. Ракет в нашем воздушном пространстве пока нет.