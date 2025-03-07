В ЦПД объяснили, что делается в приграничье Сумщины и какие планы у россиян

В приграничье Сумщины продолжаются сложные бои. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко, передает портал "Комментарии".

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По его словам, российские штурмовые группы пытаются прорываться и двигаться в сторону трассы от Юнаковки до Суджи на Курщине.

" Силы обороны ведут бои, наносят значительные потери россиянам ", – отметил Коваленко.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что по сообщениям американского института изучения войны (ISW), российские войска 6 марта продолжали наступательные действия вдоль международной границы в Сумской области, но ни одного подтвержденного продвижения не совершили.

"6 марта российский военкор заявил, что российские войска продвинулись вблизи Журавки (вдоль международной границы северо-восточнее города Сумы)", – добавили в ISW.

Также аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий, где расширили серую зону на границе Сумщины и Курщины, а также сообщили, что враг продвинулся возле Куриловки Курской области.

6 марта российский военкор заявил, что захватчики осуществляют контроль над украинскими наземными линиями связи ( GLOC ) к Судже и что российские беспилотники "непрерывно" действуют в этом районе. Другой российский пропагандист утверждал, что оккупанты перебросили "значительную часть" своих лучших экипажей беспилотников с осмотром от первого лица (FPV) на Курское направление и постепенно улучшили работу беспилотников в этом районе с конца 2024 года. Российский военкор утверждал, что вражеские войска разместили системы радиоэлектронной борьбы (РЕБ) вдоль дорог, чтобы предотвратить удары украинских FPV беспилотников, и что российские войска развернули артиллерийские системы почти непосредственно к международной границе, чтобы нарушить украинскую материально-техническую базу в Сумской области.