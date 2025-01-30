В честь героев Крут: киберспециалисты ГУР совершили массированную хакерскую атаку на "Газпром"

К годовщине боя под Крутами киберподразделение Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины осуществило DDOS-атаку на онлайн-платформы российских компаний "Газпром" и "Газпромнефть".

ГУР Минобороны Украины. Фото: 24 Канал

По информации источников в разведке, атаке подверглись онлайн-сервисы компаний, поддерживающих операционную деятельность российских войск. С 28 января пользователи не могли воспользоваться личными кабинетами, оплатить топливо через топливные карты, а также совершить другие операции через онлайн-системы. Представители "Газпрома" на вопросы клиентов объяснили это "временными техническими неполадками", при этом не раскрыли причин и не уточнили, когда будет возобновлена нормальная работа сервисов.

"Эти трудности для российских водителей — это символический жест в честь героев боя под Крутами, сто лет назад остановивших российскую агрессию. Мы продолжаем их путь как на фронте, так и в киберпространстве. Слава Украине!" — прокомментировали в ГУР МО.

Также в ночь на 29 января была проведена успешная спецоперация с участием Службы безопасности Украины и Сил специальных операций на важном объекте "Андреаполь", который является частью Балтийской трубопроводной системы-2. Атака дронов повредила фильтрационную насосную площадку, повлекшую утечку нефтепродуктов и пожар, что заставило россиян прекратить поставки нефти через магистраль к терминалу "Усть-Луга".

Еще одной целью операции стал 23-й ракетный арсенал Министерства обороны России в Тверской области, где дроны поразили склад боеприпасов и три здания воинской части. Местные жители сообщали о многочисленных взрывах и эвакуации населения.

Ранее "Комментарии" писали, что российский газовый монополист "Газпром" рассматривает Африканский континент как новый перспективный рынок для экспорта газа, поскольку ожидает снижения спроса на российский газ в Европе в ближайшие годы.