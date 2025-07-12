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В Черновцах во время прилета остановилось дыхание ребенка: реанимация под обстрелами рф

Как в «Доме Бабочек» спасали детей во время ночной атаки

12 июля 2025, 18:22
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Ткачова Марія

Во время ночной воздушной тревоги команда Города Добра, где расположен детский центр "Дом Бабочек", пережила одну из самых тяжелых ночей. Воспитанники этого дома – это дети, которые уже видели войну в лицо. Многие из них были эвакуированы с прифронтовых территорий, имеют травмы, некоторые — минно-взрывные. Почти все со сломанным детством и страхом засыпать у окна.

В Черновцах во время прилета остановилось дыхание ребенка: реанимация под обстрелами рф

Реанимация детей во время обстрелов рф

Чтобы подготовиться к возможным ударам, команда обустроила бомбоубежища для ночевки детей, а персонал – к экстренной помощи. Но ни одна подготовка не может совершить подобное переживание "нормальным".

Во время прилетов ночью остановилось дыхание у маленькой Златы. Врачи не могли укрыться в укрытии — они боролись за ее жизнь прямо под звуки взрывов. Спасти удалось, но эти минуты стали настоящим испытанием для всех.

Команда пишет: Мы не можем сказать, что все хорошо. Мы держимся. Но каждый новый взрыв — сто шагов назад в реабилитации наших детей".

Сегодняшний день в Городе Добра посвятили психологической помощи: успокоить, обнять, объяснить, просто быть рядом. И уже сейчас организация ищет срочную помощь — нужны металлические ролеты на окна реанимации, чтобы хоть немного защитить самых уязвимых.

Команда "Города Добра" благодарит силы ПВО за работу и выражает соболезнования всем пострадавшим в ночной атаке.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что китайские ученые разработали устройство, позволяющее управлять пчелой прямо через ее мозг. Это самый маленький в мире "контроллер мозга" — он весит всего 74 миллиграмма, то есть даже меньше, чем капля нектара, которую пчела уносит в полет.



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Источник: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=23947153838246123&id=100001345239751&rdid=j8QaiyDyPn4JOSXX#
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