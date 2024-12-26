В Черном море подводный ракетоноситель РФ: сколько "Калибров" готовы к запуску

Враг завел в пункты базирования три корабля, впрочем на боевом дежурстве в Черном море все еще находится ракетоноситель. Флот РФ присутствует в акватории Средиземного моря, а вот в Азовском море кораблей нет. Именно столько времени нужно оккупантам, чтобы вывести на боевое дежурство снаряженный ракетоноситель. кораблей РФ на дежурстве в морях сообщают Военно-морские силы ВС Украины.

Подводный ракетоноситель. Фото из открытых источников

Сколько кораблей РФ на дежурстве в морях

В Черном море 1 вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет;

в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;

в Средиземном море 8 вражеских кораблей, из которых 3 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 25 ракет.

Экспорт РФ по Черному морю

За прошедшие сутки Россия продолжила нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS) Оккупанты выключают систему автоматической идентификации (AIS) на гражданских судах.

к Черному морю – 2 судна, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор;

до Азовского моря – 5 судов, из них 1 двигалось из пролива Босфор.

Ситуация в Черном море

Спецподразделение Главного Управления Разведки Министерства Обороны Украины, известное как "Group 13", выполнило успешную операцию уничтожения патрульного корабля российского Черноморского флота под названием "Сергей Котов".

Украинские военные с первого дня войны наносят удары по российским кораблям . , где именно россияне получили попадание.

Напомним, 14 февраля Главное управление разведки, взаимодействуя со всеми ветвями Сил безопасности и обороны Украины, успешно уничтожило большой десантный корабль под названием "Цезарь Куников" Черноморского флота России Миссию совершили военнослужащие спецподразделения "Группа 13" Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Ситуация в Азово-Черноморском регионе остается стабильной благодаря действиям Сил обороны Украины.