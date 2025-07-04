logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В Черниговской области появился российский триколор: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

В Черниговской области появился российский триколор: что известно

Оккупанты установили триколор, чтобы создать видимость "присутствия" российских войск на Черниговщине

4 июля 2025, 16:06
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Украинские защитники уничтожили флаг России, который оккупанты установили на границе с Черниговской областью. В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что российская диверсионно-разведывательная группа установила триколор оккупантов в районе пункта пропуска "Гремяч" на границе РФ и Украины в Черниговской области.

В Черниговской области появился российский триколор: что известно

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

"Враг иногда прибегает к подобным провокациям в приграничных с Украиной районах с пропагандистской целью. Однако, очередная провокация оккупантов потерпела неудачу — украинские пограничники вовремя обнаружили, а воины Вооруженных Сил Украины из состава 15 армейского корпуса уничтожили российский триколор", — говорится в сообщении Генштаба.

В Генеральном штабе подчеркнули, что видимость "присутствия" российских войск на территории Черниговской области уничтожена.

"Благодарим всех причастных за оперативную работу и надлежащее взаимодействие. Ситуация в пограничных Украине и России под контролем Сил обороны. Слава Украине!", — отметили в Генштабе.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что российская сторона спешит заявить хотя бы о каких-то успехах на фронте. Распространяют сообщения, что якобы войска РФ уже вошли в Днепропетровскую область и оккупировали населенный пункт.

В Генштабе ВСУ частично подтвердили информацию врага, однако об оккупации речь не идет. Отмечается, что подразделения Вооруженных Сил Украины продолжают сдерживать давление российских оккупантов. Враг не оставляет попыток пересечь административную границу Донецкой и Днепропетровской областей. При этом сообщают о постоянных намерениях оккупантов.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/GeneralStaffZSU/26245
Теги:

Новости

Все новости