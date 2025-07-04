В Черниговской области появился российский триколор: что известно

Украинские защитники уничтожили флаг России, который оккупанты установили на границе с Черниговской областью. В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что российская диверсионно-разведывательная группа установила триколор оккупантов в районе пункта пропуска "Гремяч" на границе РФ и Украины в Черниговской области.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

"Враг иногда прибегает к подобным провокациям в приграничных с Украиной районах с пропагандистской целью. Однако, очередная провокация оккупантов потерпела неудачу — украинские пограничники вовремя обнаружили, а воины Вооруженных Сил Украины из состава 15 армейского корпуса уничтожили российский триколор", — говорится в сообщении Генштаба.

В Генеральном штабе подчеркнули, что видимость "присутствия" российских войск на территории Черниговской области уничтожена.

"Благодарим всех причастных за оперативную работу и надлежащее взаимодействие. Ситуация в пограничных Украине и России под контролем Сил обороны. Слава Украине!", — отметили в Генштабе.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что российская сторона спешит заявить хотя бы о каких-то успехах на фронте. Распространяют сообщения, что якобы войска РФ уже вошли в Днепропетровскую область и оккупировали населенный пункт.

В Генштабе ВСУ частично подтвердили информацию врага, однако об оккупации речь не идет. Отмечается, что подразделения Вооруженных Сил Украины продолжают сдерживать давление российских оккупантов. Враг не оставляет попыток пересечь административную границу Донецкой и Днепропетровской областей. При этом сообщают о постоянных намерениях оккупантов.



