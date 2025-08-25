В Черкасской области стало известно о гибели одного из мужчин при перевозке военнообязанных в учебный центр в городе Смела. В ТЦК заявляют, что мужчина сам на ходу выпрыгнул из машины и разбился.

В Черкасской области погиб военнообязанный: что говорят в ТЦК

Так, по данным областного ТЦК, событие произошло 22 августа, когда из сборного пункта Черкасского РТЦК и СП была отправлена команда военнообязанных в один из учебных центров Вооруженных Сил Украины

"Во время движения автомобиля по городу Смела, военнообязанный – солдат запаса КУШНИР Евгений Михайлович, перепрыгнув через ряд сидений автомобиля, самовольно открыл боковую дверь и на ходу выскочил на проезжую часть дороги, в результате чего получил множественные травмы. Военнослужащие ТЦК и СП немедленно остановили транспортное средство, предоставили гражданину первичную помощь и вызвали карету скорой. Одновременно прибыл наряд полиции. Гражданин был доставлен в медицинское учреждение", – говорится в сообщении.

Однако 24 августа от полученных травм Евгений Кушнир скончался.

По данному факту следователи территориального подразделения полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований и устанавливают все обстоятельства происшествия.

Черкасский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки всячески способствует проведению следствия с целью установления причин и обстоятельств, способствовавших трагическому случаю и привлечению виновных к ответственности.

По данным Общественного, речь идет о 41-летнем руководителе Кировоградской областной федерации брейк-данса Евгении Кушнире (Мочерняке).

Напомним, портал "Комментарии" писал , что на Волыни работники ТЦК и СП вместе с полицией проводили мероприятия по оповещению военнообязанных, во время которых произошел конфликт в селе Новые Червища Камень-Каширского района. Там, по словам очевидцев, работники военкомата якобы начали стрелять, и одна из пуль попала женщине в щеку.