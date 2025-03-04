В чем состоит глубинный замысел Трампа закончить войну в Украине

Президент США Дональд Трамп вместо системного давления на Россию хочет осуществлять давление на Украину, в том числе прекращением поставки оружия, чтобы достичь окончания войны. Именно такую логику в действиях Трампа видит аналитик Национального института стратегических исследований и старший аналитик БФ "Вернись живым" Николай Белесков.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Николай Белесков в Facebook высказал свои предположения о действиях администрации Трампа в попытке достичь мира в Украине. Белесков отмечает, что проблема не касается встречи Зеленского с Трампом в конце февраля в Белом доме. По его словам, нынешняя администрация президента США не предоставила ни одного пакета помощи по программе PDA, несмотря на то, что администрация Байдена не использовала все средства.

Таким образом, эксперт в таких действиях Трампа видит новую тактику США для попытки закончить войну в Украине.

"А вопрос в том, что путь к миру (на самом деле не больше, чем прекращение огня) гораздо быстрее, когда более слабому не дают помощь. Это легче, чем системно давить на более сильного и помогать более слабому. Таково банальное видение команды Трампа. Глубинный замысел, который мы не можем постичь", — считает Белесков.

По его словам, даже извинения от Зеленского, на котором настаивает руководство США, не изменит ситуации.

"Вот извинимся и снова не будем иметь ничего. Как и не было после 20.01.2025", — указывает Белесков.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на прекращение военной помощи США для Украины.

Также "Комментарии" писали о том, почему Зеленский не должен извиняться перед Трампом.