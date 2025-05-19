В чем проблема переговоров Трампа и Путина: какая опасность уступок для Украины

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Slava Kot
Экс-замминистра иностранных дел Лана Зеркаль назвала президента США Дональда Трампа плохим посредником в мирных переговорах между Украиной и Россией. Как объясняет Зеркаль, Трамп не понимает ключевых вопросов украинцев.
Трамп и Путин. Фото из открытых источников
Лана Зеркаль в интервью Радио Свобода рассказала, в чем проблема переговоров Путина с Трампом, который выступает посредником и заявляет о желании закончить войну в Украине через переговоры с Зеленским и российским диктатором.
Украинская дипломатка считает, что в вопросе переговоров нужны лидеры, которые могут понять, почему вопрос языка и веры так резонирует в украинском обществе. По ее словам, этим медиатором мог бы быть президент Турции Реджеп Эрдоган, который видит, что уступки в этих вопросах болезненны для Украины.
Однако Зеркаль отметила, что Трамп понимает необходимость в сильной украинской армии.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о заявлении из Кремля, где согласились принять помощь США, чтобы достичь целей "СВО".
Также "Комментарии" писали, что МИД Украины сделал заявление о переговорах в Стамбуле с РФ и призвали к давлению на Москву.
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