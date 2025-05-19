В чем проблема переговоров Трампа и Путина: какая опасность уступок для Украины

Экс-замминистра иностранных дел Лана Зеркаль назвала президента США Дональда Трампа плохим посредником в мирных переговорах между Украиной и Россией. Как объясняет Зеркаль, Трамп не понимает ключевых вопросов украинцев.

Трамп и Путин. Фото из открытых источников

Лана Зеркаль в интервью Радио Свобода рассказала, в чем проблема переговоров Путина с Трампом, который выступает посредником и заявляет о желании закончить войну в Украине через переговоры с Зеленским и российским диктатором.

"Я не верю в то, что Трамп мог бы быть медиатором… вопросы такие, как язык и вера, а это ключевые вопросы этой бумажки, которая обсуждалась в 2022 году (Стамбульские переговоры 2022 года)… И для людей, которые не в курсе украинского дискурса, а Трамп не в курсе нашей исторической проблемы, он не понимает, в чем проблема русского патриархата в Украине, и он не понимает, в чем проблема использования русского языка", – отметила Зеркаль.

Украинская дипломатка считает, что в вопросе переговоров нужны лидеры, которые могут понять, почему вопрос языка и веры так резонирует в украинском обществе. По ее словам, этим медиатором мог бы быть президент Турции Реджеп Эрдоган, который видит, что уступки в этих вопросах болезненны для Украины.

Однако Зеркаль отметила, что Трамп понимает необходимость в сильной украинской армии.

"Он понимает, что у нас должна быть армия, которая нас сможет защищать, потому что он не хочет сталкиваться с проблемами на нашей территории. А вот что касается языка и веры, то для него это вообще непонятные вопросы", — считает дипломат.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о заявлении из Кремля, где согласились принять помощь США, чтобы достичь целей "СВО".

Также "Комментарии" писали, что МИД Украины сделал заявление о переговорах в Стамбуле с РФ и призвали к давлению на Москву.