В чем "Пекло" лучше даже американского Tomahawk: что даст преимущество Украине

Новая украинская ракета-дрон "Ад", которую ранее презентовал Владимир Зеленский, вышла в серийное производство. В настоящее время в Украине уже изготовили около 100 ракет. В чем "Пекло" даже лучше американского Tomahawk? Даст ли ракета-дрон "Пекло" преимущество Украине? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Ракета-дрон "Пекло". Фото: из открытых источников

Пекло – достаточно технологичный и относительно дешевый боеприпас

Ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко в эфире канала "КИЕВ 24" заявил, что новая украинская ракета-дрон большой дальности "Пекло" имеет достаточно мощный двигатель.

"В общем по мощности он (двигатель "Пекло" – ред.) превосходит даже американские Tomahawk и JASSM. То есть здесь будет высокая скорость. Надеюсь, что относительно большая боевая часть. Но к сожалению здесь не будет серьезных систем наведения и донаведения, таких которые устанавливают на классических крылатых ракетах", – заявил эксперт.

По словам специалиста, последнее не позволит использовать "Пекло" как действительно высокоточное оружие, однако его можно будет применять для ударов по площадям. В таких случаях для поражения цели придется запускать сразу несколько таких ракет.

Эксперт отметил, это не является серьезной проблемой, ведь "Пекло" – достаточно технологичный и относительно дешевый боеприпас, а значит, его можно производить в большом количестве. Ранее сообщалось, что компания-производитель уже изготовила около 100 единиц такого оружия.

У нас есть производство ударных дронов, ракет-дронов

Военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко в интервью "24 Каналу" отметил, что предпочтение ВСУ на поле боя будет отдавать не количество вооружений. Поэтому Украине нужно совершенствовать качество своего оружия.

Эксперт отметил, что россияне будут сравнивать возможности Украины со своими. Он считает, что если оккупанты поймут, что не могут противостоять украинскому усовершенствованному оружию, не смогут начать очередную войну.

"Поэтому преимущество по закону философии будет тогда, когда количество перерастет в качество. Над этим нужно тяжело работать", — отметил Романенко.

Эксперт считает, что Украине нужен разный спектр вооружения. Особенно боеприпасы, сильно влияющие на ситуацию на поле боя, ведь артиллерия поражает 8 из 10 враждебных целей.

Кроме того, как считает Романенко, истребители F-16, которые Украина получила от партнеров, должны не только сбивать воздушные цели, но и осуществлять поддержку сухопутных операций с неба.

"Мы сейчас развиваемся. У нас есть производство ударных дронов, ракет-дронов ("Пекло" – ред.). Думаю, на следующий год, по ракетной программе, мы разовьем и ракетные комплексы", — спрогнозировал аналитик.

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