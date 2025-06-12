В Чехии жестко набросились на Запад из-за Украины: громкие подробности

Президент Чехии Петр Павел призвал европейские государства как можно скорее укреплять свой оборонный потенциал и принять больше ответственности за безопасность на континенте. По его мнению, несмотря на то, что война России против Украины продолжается, страны ЕС проявляют тревожную нерешительность в своих действиях и оценках.

Президент Чехии Петр Павел. Фото: 24 Канал

"Россия не демонстрирует никакого намерения прекратить агрессию, но в то же время в Европе не хватает четкой позиции по отношению к тому, кто является агрессором, а кто жертвой", — заявил Павел.

Он подчеркнул, что смена администрации в США существенно повлияла на расстановку сил в системе трансатлантической безопасности, и Европа должна наконец-то научиться оперативно реагировать на новые вызовы.

"Необходимо понять: роль США в вопросах безопасности Европы изменилась. И настал момент, когда мы должны взять инициативу в свои руки", — сказал он.

При этом чешский лидер подчеркнул, что это не должно означать разрыв с США или ослабление НАТО.

"Речь идет не о создании альтернативы НАТО, а об усилении европейского крыла Альянса", — уточнил он.

Отдельное внимание Павел уделил помощи Украине, призвав поддерживать ее как военно, так и экономически. Он подчеркнул, что Украина должна получить возможность вести переговоры с позиции силы.

"Мы не можем допустить поражения Украины. Она должна быть способна защищаться и чувствовать себя уверенно в дипломатических процессах", — подчеркнул президент.

Также Павел акцентировал внимание на важности восстановления Украины, назвав ее не только моральным долгом, но и стратегической необходимостью для стабильности в Европе.

В июле на конференции в Италии он представит план Маршалла для Украины. По его словам, будущее Украины — это не только преодоление развалин, но и путь к глубокой интеграции с европейской экономикой.

Как уже писали "Комментарии", в проекте финального коммюнике саммита НАТО, который состоится 24-25 июня в Гааге, пока не предусмотрено упоминание о возможности вступления Украины в Альянс, а также нет гарантий долгосрочной поддержки безопасности, сообщает Bloomberg, ссылаясь на текст документа.