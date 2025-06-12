В Чехии жестко набросились на Запад из-за Украины: громкие подробности

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Клименко Елена
Президент Чехии Петр Павел призвал европейские государства как можно скорее укреплять свой оборонный потенциал и принять больше ответственности за безопасность на континенте. По его мнению, несмотря на то, что война России против Украины продолжается, страны ЕС проявляют тревожную нерешительность в своих действиях и оценках.
Президент Чехии Петр Павел. Фото: 24 Канал
Он подчеркнул, что смена администрации в США существенно повлияла на расстановку сил в системе трансатлантической безопасности, и Европа должна наконец-то научиться оперативно реагировать на новые вызовы.
При этом чешский лидер подчеркнул, что это не должно означать разрыв с США или ослабление НАТО.
"Речь идет не о создании альтернативы НАТО, а об усилении европейского крыла Альянса", — уточнил он.
Отдельное внимание Павел уделил помощи Украине, призвав поддерживать ее как военно, так и экономически. Он подчеркнул, что Украина должна получить возможность вести переговоры с позиции силы.
"Мы не можем допустить поражения Украины. Она должна быть способна защищаться и чувствовать себя уверенно в дипломатических процессах", — подчеркнул президент.
Также Павел акцентировал внимание на важности восстановления Украины, назвав ее не только моральным долгом, но и стратегической необходимостью для стабильности в Европе.
В июле на конференции в Италии он представит план Маршалла для Украины. По его словам, будущее Украины — это не только преодоление развалин, но и путь к глубокой интеграции с европейской экономикой.
Как уже писали "Комментарии", в проекте финального коммюнике саммита НАТО, который состоится 24-25 июня в Гааге, пока не предусмотрено упоминание о возможности вступления Украины в Альянс, а также нет гарантий долгосрочной поддержки безопасности, сообщает Bloomberg, ссылаясь на текст документа.
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