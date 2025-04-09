В Чехии судят добровольца, воевавшего за Украину без согласия президента

В конце марта пражская прокуратура предъявила обвинение чеху, участвовавшему в боевых действиях против россиян в Украине, выяснило Чешское телевидение. Мужчину обвиняют в службе в иностранных вооруженных силах. Он также обвиняется в поддержке и содействии терроризму, поскольку, согласно информации Seznam Zpráv, он ранее пытался присоединиться к борьбе против Исламского государства в Ираке в составе Рабочей партии Курдистана (РПК), входящей в список террористических организаций ЕС. Ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Добровольцы "Карпатської Січі". Иллюстративное фото

"25 марта 2025 года в городской суд в Праге был подан обвинительный акт против обвиняемого", — сказал Чешскому телевидению прокурор Мартин Белый.

"Это преступление в поддержке и содействии терроризму и преступление в службе в иностранных вооруженных силах", – уточнил он.

По информации Seznam Zpráv, чехом, который в марте 2022 года уехал в Украину воевать на стороне украинской армии, Лукаш Пашкуляк. По данным издания, он не просил президента об освобождении от службы в вооруженных силах иностранного государства.

Мужчина якобы полагался на заверения премьер-министра Петра Фиалы, который после встречи с тогдашним президентом Милошем Земаном пообещал воюющим в Украине чешским добровольцам безнаказанность в виде аболиции. Как сообщает новостной сервер, Пашкуляк расценил это заявление как разрешение на выезд.

В Украине попал в добровольческий батальон "Карпатская Сечь", ныне в составе Сил обороны Украины, с личным позывным Арон. Его дислоцировали вблизи Ирпеня и Харьковщины.

По данным Seznam Zpráv, за три месяца до участия в боевых действиях в Украине мужчина пытался присоединиться к курдским отрядам защиты народа (YPG). Он якобы хотел приобщиться к борьбе с "Исламским государством". Однако по прибытии в Ирбил, Ирак, он столкнулся с проблемой, связанной с недостаточным знанием местного языка и среды. В Ираке он пробыл всего десять дней. Однако чешская полиция воспринимает поездку как попытку присоединиться не только к YPG, но и к PПK, входящей в список террористических организаций ЕС.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что президент Украины Владимир Зеленский сообщил о взятии в плен на территории Украины двух граждан Китая.