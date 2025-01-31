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В Чехии озвучили ловушку Путина во время переговоров об окончании войны

Запад должен заставить Владимира Путина пойти на мирные переговоры с Владимиром Зеленским.

сегодня, 10:20
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Slava Kot

Министр иностранных дел Чехии Ян Липовский считает, что российский диктатор Владимир Путин пытается создать переговорную ловушку для окончания войны. По его словам, Путин хочет договариваться с Трампом или Шольцем, однако избегает разговора с Зеленским.

В Чехии озвучили ловушку Путина во время переговоров об окончании войны

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Ян Липовский в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland заявил, что Путин игнорирует идею прямых переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы посеять мнение о нелегитимности украинской власти.

"Путин, его министр иностранных дел Лавров и некоторые пропагандисты говорят, что они не хотят вести переговоры с Украиной. Они будут говорить с канцлером Германии Олафом Шольцом или президентом США, но не с украинцами", – говорит Липовский.

По его словам, это план Путина, чтобы убедить Запад вести диалог только с РФ и закончить войну на условиях Кремля без голоса Украины. Липовский отмечает, что такие условия следует исключать и заставить Путина пойти на переговоры с Зеленским.

"Они хотят, чтобы мы поверили, что украинские власти не способны вести переговоры. Мы не должны попасть в эту ловушку. Мы должны заставить Путина принять Зеленского для переговоров как президента суверенной нации. Это должно быть одним из наших условий для переговоров", – пояснил глава МИД Чехии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин принял предложение Трампа по переговорам, однако озвучил условие. По его словам, Москва не может вести диалог с Киевом, ведь существует запрет на мирные переговоры. Кроме того, Путин считает, что переговоры с Зеленским будут считаться нелегитимными.

Также "Комментарии" писали, что у Зеленского ответили на заявление Путина о готовности к переговорам.



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