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Slava Kot
Министр иностранных дел Чехии Ян Липовский считает, что российский диктатор Владимир Путин пытается создать переговорную ловушку для окончания войны. По его словам, Путин хочет договариваться с Трампом или Шольцем, однако избегает разговора с Зеленским.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
Ян Липовский в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland заявил, что Путин игнорирует идею прямых переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы посеять мнение о нелегитимности украинской власти.
По его словам, это план Путина, чтобы убедить Запад вести диалог только с РФ и закончить войну на условиях Кремля без голоса Украины. Липовский отмечает, что такие условия следует исключать и заставить Путина пойти на переговоры с Зеленским.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин принял предложение Трампа по переговорам, однако озвучил условие. По его словам, Москва не может вести диалог с Киевом, ведь существует запрет на мирные переговоры. Кроме того, Путин считает, что переговоры с Зеленским будут считаться нелегитимными.
Также "Комментарии" писали, что у Зеленского ответили на заявление Путина о готовности к переговорам.
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