В Чехии озвучили ловушку Путина во время переговоров об окончании войны

Министр иностранных дел Чехии Ян Липовский считает, что российский диктатор Владимир Путин пытается создать переговорную ловушку для окончания войны. По его словам, Путин хочет договариваться с Трампом или Шольцем, однако избегает разговора с Зеленским.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Ян Липовский в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland заявил, что Путин игнорирует идею прямых переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы посеять мнение о нелегитимности украинской власти.

"Путин, его министр иностранных дел Лавров и некоторые пропагандисты говорят, что они не хотят вести переговоры с Украиной. Они будут говорить с канцлером Германии Олафом Шольцом или президентом США, но не с украинцами", – говорит Липовский.

По его словам, это план Путина, чтобы убедить Запад вести диалог только с РФ и закончить войну на условиях Кремля без голоса Украины. Липовский отмечает, что такие условия следует исключать и заставить Путина пойти на переговоры с Зеленским.

"Они хотят, чтобы мы поверили, что украинские власти не способны вести переговоры. Мы не должны попасть в эту ловушку. Мы должны заставить Путина принять Зеленского для переговоров как президента суверенной нации. Это должно быть одним из наших условий для переговоров", – пояснил глава МИД Чехии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин принял предложение Трампа по переговорам, однако озвучил условие. По его словам, Москва не может вести диалог с Киевом, ведь существует запрет на мирные переговоры. Кроме того, Путин считает, что переговоры с Зеленским будут считаться нелегитимными.

Также "Комментарии" писали, что у Зеленского ответили на заявление Путина о готовности к переговорам.