В Чехии объяснили, почему будущее Европы теперь напрямую зависит от Украины

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Кравцев Сергей
Итог войны Украины с Россией будет определять условия безопасности, в которых будет жить Европа в дальнейшем. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал премьер-министр Чехии Петр Фиала, сообщает "Novinky".
Петр Фиала. Фото из открытых источников
Премьер-министр отметил, что помимо угрозы со стороны россиян, Европа должна позаботиться о своей энергетической безопасности и диверсифицировать свои ресурсы.
По словам Фиалы, важно "не зависеть от опасных режимов". Он считает, что ЕС также должен быть независимым в таких критически важных секторах, как производство лекарств и чипов.
По его словам, ЕС в ближайшие годы должен расширится за счет стран Западных Балкан — Черногории, Боснии и Герцеговины, Албании, Сербии, Северной Македонии и Косово, а также Молдовы и Украины.
Он считает, что этот шаг в конечном итоге необходим для безопасности блока.
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