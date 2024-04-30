В Чехии объяснили, почему будущее Европы теперь напрямую зависит от Украины

Итог войны Украины с Россией будет определять условия безопасности, в которых будет жить Европа в дальнейшем. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал премьер-министр Чехии Петр Фиала, сообщает "Novinky".

Петр Фиала. Фото из открытых источников

"Украина борется за свое право принадлежать к нашей цивилизации, за свое право быть свободной, и ее борьба также определит условия безопасности, в которых мы будем жить", — заявил Петр Фиала.

Премьер-министр отметил, что помимо угрозы со стороны россиян, Европа должна позаботиться о своей энергетической безопасности и диверсифицировать свои ресурсы.

По словам Фиалы, важно "не зависеть от опасных режимов". Он считает, что ЕС также должен быть независимым в таких критически важных секторах, как производство лекарств и чипов.

"Нам нужно уменьшить зависимость от одной страны-источника. Хотя мы не можем производить все в Европе, мы не должны полагаться на единственного поставщика, которым в данном случае является Китай", — предупредил премьер Чехии.

По его словам, ЕС в ближайшие годы должен расширится за счет стран Западных Балкан — Черногории, Боснии и Герцеговины, Албании, Сербии, Северной Македонии и Косово, а также Молдовы и Украины.

"Давайте дадим им этот шанс и воспользуемся возможностями, которые он принесет", — призвал Фиала.

Он считает, что этот шаг в конечном итоге необходим для безопасности блока.

"Любой другой вариант будет хуже и для них, и для нас", — считает премьер.

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