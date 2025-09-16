Чешская инициатива по закупке артиллерийских боеприпасов для Украины, которая получила положительные оценки на международном уровне, подверглась жесткой критике внутри страны со стороны популистской партии ANO. Как отмечает Politico, эта политическая сила, возглавляемая бывшим премьер-министром Андреем Бабишем и в настоящее время лидирующая в социологических опросах перед парламентскими выборами в октябре, выступает против продолжения поддержки инициативы.

Фото: из открытых источников

По мнению Бабиша, расходы на программу слишком тяготят государственный бюджет, а средства лучше было бы направить "на нужды собственного народа". В предварительных заявлениях для Reuters он даже называл инициативу "гнилой" и пообещал отменить ее в случае возвращения к власти.

Заместитель председателя партии ANO Карел Гавличек также подверг сомнению целесообразность поставки боеприпасов, ссылаясь на "завышенные прибыли, сомнительное качество продукции и ненадежных поставщиков". По его мнению, вопрос должен рассматриваться не на национальном, а на уровне НАТО.

Скептическая позиция ANO, как отмечает издание, поддерживает среди избирателей. По результатам опроса аналитического центра Stem, проведенного в июне, почти половина (49%) граждан Чехии считают, что уровень помощи Украине избыточный, 29% оценивают его как адекватный, и только 6% — как недостаточный.

Аналитик Stem Йиржи Таборский объясняет это тем, что большинство чехов не верят ни в победу Украины, ни в скорое завершение войны, а значит, не видят смысла в военной помощи

Глава брюссельского представительства чешского аналитического центра Europeum Мартин Вокалек считает, что ANO целенаправленно использует эти общественные настроения для того, чтобы остановить кампанию по снабжению боеприпасами. По данным Politico Poll of Polls, партия Бабиша имеет поддержку 32% избирателей, тогда как правящая коалиция "Сполу", возглавляемая премьером Петром Фиалой, — всего 21%.

