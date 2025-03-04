В Будапеште прокомментировали решение Белого дома оставить ВСУ без военной помощи

Правительство Венгрии поддержало решение США о временном прекращении военной помощи Украине. Об этом сообщает The Guardian.

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Представитель венгерского правительства заявил, что позиция Будапешта совпадает с мнением администрации Трампа. Он подчеркнул, что вместо дальнейших поставок оружия и эскалации войны необходимо срочно прекратить огонь и начать мирные переговоры.

4 марта стало известно, что президент США Дональд Трамп принял решение приостановить всю американскую военную помощь Украине, чтобы вынудить Киев продемонстрировать свою серьезность в вопросах мира.

Один из американских чиновников в комментарии для CNN отметил, что последствия этого решения Украина ощутит через некоторое время несколько дней или недель. Как только запасы оружия и боеприпасов начнут иссякать, последствия станут более серьезными.

Журналист Остап Ярыш добавил, что остановка помощи США повлияет, в частности, на поставки ракет для ПВО, боеприпасов для HIMARS и артиллерии.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что это решение США означает, что Европа должна увеличить свои усилия и оказывать Украине помощь быстрее и больше, чтобы компенсировать эту паузу.

The Economist отмечает, что прекращение помощи США Украине может привести к значительным потерям и разрушениям. В частности, речь идет о важных элементах, таких как оружие, его ремонт, ракеты для ПВО, система Starlink и обмен разведданными.

Как уже писали "Комментарии", премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил критику саммита в Лондоне, призывая к немедленному прекращению огня в Украине. Однако президент Европейского совета Антониу Кошта отверг эти предложения, отметив необходимость достижения справедливого и устойчивого мира.