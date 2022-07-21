В британской разведке показали карту боевых действий в Украине: что изменилось

Представители Британского оборонного министерства обнародовали актуальную карту боевых действий в нашей стране на четверг, 21 июля. Об этом сообщается вTwitter .

Война в Украине (фото из открытых источников)

"Незаконное и неспровоцированное вторжение в Украину продолжается", – пишут представители оборонного ведомства Британии.

Как отмечено на карте, самая сложная ситуация есть на Донбассе. Захватчики РФ не оставляют своих планов выйти на границы Донецкого и Луганского регионов, этого добиться пока им не удалось. Поэтому сейчас участились обстрелы нескольких городов Донецкого региона и города Никополь на Днепровщине.

Представители Вооруженных сил Украины добились явных успехов на Харьковском и Херсонском направлениях, именно там они создали захватчикам немалые проблемы, потому что нанесли ощутимые потери логистике оккупантов.





Напомним, что "Комментарии" информировали о том, чтобы ританские ЗРК уже защищают небо Украины. Британские ЗРК Stormer HVM защищают небо. Об этом сообщает Милитарный, ссылаясь на заявление Британского Министерства обороны. Сообщается, что Великобритания отправила в Украину уже 6 единиц зенитно-ракетных комплексов Stormer HVM. Также были поставлены сотни ракет Starstreak для этих ЗРК. Отмечается, что впервые о намерении предоставить Украине британские средства ПВО министр обороны Бен Уоллес заявил 25 апреля. Stormer HVM (High Velocity Missile) – ЗРК малой дальности. Является пусковой установкой ракет Starstreak или Martlet LMM с 8 контейнерами, установленной на бронированную гусеничную платформу Stormer. Предназначен для уничтожения вертолетов и летящих на малых высотах самолетов.

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