В Британии вспомнили обещание Абрамовича, которое до сих пор не выполнили для Украины

Глава комитета палаты лордов по европейским вопросам парламента Великобритании Питер Рикеттс заявил, что в Лондоне до сих пор не выполнили обещание российского миллиардера Романа Абрамовича, заключавшееся в передаче денег от продажи "Челси" на нужды Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.



Деньги по продаже "Челси" должны были пойти на помощь Украине. Фото из открытых источников

Британское правительство получило в мае 2022 года 2,3 млрд фунтов от продажи футбольного клуба "Челси", которые Абрамович должен был передать на благотворительный фонд для жертв войны. За 20 месяцев с момента продажи деньги так и остаются замороженными на счетах в Великобритании.

Поэтому глава комитета Питер Рикеттс обратился с призывом ускорить процесс.

"Невыполненное обещание, которое Абрамович дал во время продажи ФК "Челси", плохо отражается на нем и правительстве из-за того, что они не настаивали на более обязательных обязательствах. Мы призываем правительство использовать все доступные правовые рычаги для быстрого выхода из глухого угла, чтобы Украина могла получить столь необходимую, обещанную и давно ожидаемую помощь", — сказал Рикеттс.

В МИД Британии отреагировали на это и объяснили, что эксперты создадут фонд для управления средствами от продажи "Челси", после чего они будут разморожены

Напомним, что деньги Абрамовича находятся на банковском счету компании бизнесмена Fordstam. После споров о том, куда должны пойти эти деньги, британское правительство заморозило счет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Абрамовича загорелся завод в России.

Также "Комментарии" писали, что в ЕС не договорились о конфискации замороженных активов РФ. Какие страны выступили против.