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В Британии вспомнили обещание Абрамовича, которое до сих пор не выполнили для Украины

После 20 месяцев с момента продажи клуба "Челси" деньги Абрамовича до сих пор не пошли на помощь Украине.

31 января 2024, 16:25
Автор:
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Slava Kot
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Глава комитета палаты лордов по европейским вопросам парламента Великобритании Питер Рикеттс заявил, что в Лондоне до сих пор не выполнили обещание российского миллиардера Романа Абрамовича, заключавшееся в передаче денег от продажи "Челси" на нужды Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.

В Британии вспомнили обещание Абрамовича, которое до сих пор не выполнили для Украины

Деньги по продаже "Челси" должны были пойти на помощь Украине. Фото из открытых источников

Британское правительство получило в мае 2022 года 2,3 млрд фунтов от продажи футбольного клуба "Челси", которые Абрамович должен был передать на благотворительный фонд для жертв войны. За 20 месяцев с момента продажи деньги так и остаются замороженными на счетах в Великобритании.

Поэтому глава комитета Питер Рикеттс обратился с призывом ускорить процесс.

"Невыполненное обещание, которое Абрамович дал во время продажи ФК "Челси", плохо отражается на нем и правительстве из-за того, что они не настаивали на более обязательных обязательствах. Мы призываем правительство использовать все доступные правовые рычаги для быстрого выхода из глухого угла, чтобы Украина могла получить столь необходимую, обещанную и давно ожидаемую помощь", — сказал Рикеттс.

В МИД Британии отреагировали на это и объяснили, что эксперты создадут фонд для управления средствами от продажи "Челси", после чего они будут разморожены

Напомним, что деньги Абрамовича находятся на банковском счету компании бизнесмена Fordstam. После споров о том, куда должны пойти эти деньги, британское правительство заморозило счет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Абрамовича загорелся завод в России.

Также "Комментарии" писали, что в ЕС не договорились о конфискации замороженных активов РФ. Какие страны выступили против.



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Источник: https://www.theguardian.com/world/2024/jan/31/incomprehensible-roman-abramovich-chelsea-proceeds-still-not-spent-to-help-ukraine
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