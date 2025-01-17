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Кравцев Сергей
Давний соратник и помощник российского диктатора Владимира Путина, а также бывший секретарь Совбеза России Николай Патрушев в своих заявлениях об Украине не вышел за рамки официальной российской идеологии. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Министерства обороны Великобритании в X (Twitter).
Николай Патрушев. Фото из открытых источников
Британские разведчики отметили в сводке, в интервью прокремлевской "Комсомольской правде" Патрушев заявил, что Украина может "прекратить свое существование" как страна в 2025 году.
Несмотря на заявления о "братских" связях между русскими и украинцами, он обвинил в разрушении украинских городов предполагаемое "насильственное навязывание неонацистской идеологии" Украине и "ярую русофобию".
По данным британской разведки, российское руководство, риторика и частые обвинения в украинском нацизме до и после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, стремится повлиять на российских военнослужащих и местное население, чтобы они приняли участие в войне России в Украине и поддержали ее.
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