В Британии отреагировали на заявление Патрушева о "прекращении существовании" Украины

Давний соратник и помощник российского диктатора Владимира Путина, а также бывший секретарь Совбеза России Николай Патрушев в своих заявлениях об Украине не вышел за рамки официальной российской идеологии. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Министерства обороны Великобритании в X (Twitter).

Николай Патрушев. Фото из открытых источников

Британские разведчики отметили в сводке, в интервью прокремлевской "Комсомольской правде" Патрушев заявил, что Украина может "прекратить свое существование" как страна в 2025 году.

Несмотря на заявления о "братских" связях между русскими и украинцами, он обвинил в разрушении украинских городов предполагаемое "насильственное навязывание неонацистской идеологии" Украине и "ярую русофобию".

"Комментарии Патрушева являются частью давней модели антиукраинских заявлений высокопоставленных российских чиновников, которые стремятся подорвать и поставить под угрозу украинскую государственность, идентичность и культуру. Это напрямую противоречит признанию Россией независимости и суверенитета Украины после распада Советского Союза, а также международному признанию Украины", — говорится в сводке.

По данным британской разведки, российское руководство, риторика и частые обвинения в украинском нацизме до и после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, стремится повлиять на российских военнослужащих и местное население, чтобы они приняли участие в войне России в Украине и поддержали ее.

"Оно стремится воспользоваться глубоким историческим и психологическим влиянием войны России с нацистской Германией, чтобы способствовать восприятию Украины и украинцев как угрозы, тем самым оправдывая российское вторжение. Такие нарративы поддерживаются и распространяются российскими государственными СМИ", — отмечают в Минобороны Британии.

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