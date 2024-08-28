В Британии назвали три варианта развития операции ВСУ в Курской области

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Кравцев Сергей
Операция ВСУ в Курской области России может пойти по одному из трех путей. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в интервью Sky News заявил бывший заместитель начальника штаба обороны Великобритании, генерал Саймон Мэйолл.
Операция в Курской области. Фото: из открытых источников
По словам Саймона, прорыв украинской армии в Россию – это "важная демонстрация" Запада, что Украина не будет сидеть сложа руки в войне на истощение.
Генерал считает, что украинцы будут маневрировать, перейдут в наступление, застанут россиян врасплох. Они будут использовать технику, которую им дали, чтобы продолжать изменять динамику.
Отметим, в ходе пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский отметил, что благодаря операции ВСУ в Курской области, Украина отвела угрозу оккупации части Харьковской, Сумской и Черниговской области.
Глава украинского государства признал, что только очень узкий круг людей знал об этой операции и, как показало время, это стало большим плюсом.
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