В Британии назвали три варианта развития операции ВСУ в Курской области

Операция ВСУ в Курской области России может пойти по одному из трех путей. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в интервью Sky News заявил бывший заместитель начальника штаба обороны Великобритании, генерал Саймон Мэйолл.

Операция в Курской области. Фото: из открытых источников

"Они (ВСУ – ред.) могли бы продолжать наступление, что действительно расшатало бы российскую оборону, включая логистическую поддержку своих войск в Украине. Они могли бы сидеть там и отвлекать людей от линии фронта... Или, конечно, это может иметь неприятные последствия для украинцев, потому что они ввезли достаточно много иностранной техники, и они могут сидеть там, не оказывая реального влияния на происходящее на Донбассе", — отметил генерал.

По словам Саймона, прорыв украинской армии в Россию – это "важная демонстрация" Запада, что Украина не будет сидеть сложа руки в войне на истощение.

Генерал считает, что украинцы будут маневрировать, перейдут в наступление, застанут россиян врасплох. Они будут использовать технику, которую им дали, чтобы продолжать изменять динамику.

Отметим, в ходе пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский отметил, что благодаря операции ВСУ в Курской области, Украина отвела угрозу оккупации части Харьковской, Сумской и Черниговской области.

Глава украинского государства признал, что только очень узкий круг людей знал об этой операции и, как показало время, это стало большим плюсом.

"Безусловно, есть цели, которые я могу сказать. И безусловно есть цели, о которых я не могу сказать. Курская операция несколько вещей принесла. Прежде всего, оккупация Харьковщины остановлена. Мы имели информацию о создании буферной зоны на Харьковщине, а затем на севере, не знали конкретики, но понимали, что Сумщина, Черниговщина могут быть в планах", – рассказал Владимир Зеленский.



