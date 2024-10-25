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В большом индустриальном городе зимой вообще не будет света: власть напугала прогнозом

В Запорожье зимой может отсутствовать электроэнергия, заявил Федоров

сегодня, 10:21
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Ткачик Олеся

Глава Запорожской областной администрации Иван Федоров предупредил жителей прифронтовой области о вероятном отсутствии электроснабжения зимой. По его словам, власти уже закупают генераторы и когенерационные установки, чтобы обеспечить критические потребности в энергоснабжении, сказал он в эфире телемарафона.

В большом индустриальном городе зимой вообще не будет света: власть напугала прогнозом

Запорожье

"Я всем говорю, что мы должны готовиться к тому, что электричества не будет вообще. Может, это не нравится. Потому что мы оперируем такими категоричными вещами. Но давайте готовиться к худшему. Будет лучше – будет супер", – сказал Федоров.

Он отметил, что централизованное электроснабжение для водонапорных станций в Запорожье может отсутствовать, поэтому в рамках подготовки будут устанавливаться резервные генераторы. Относительно отопления, на крупнейших котельных города и области, включая Вольнянск, где работает централизованное отопление, установят когенерационные установки, первые из которых должны заработать в декабре этого года.

Федоров пояснил, что задержка с их установкой связана с высоким спросом на такое оборудование в Украине и нехваткой средств. По его словам, власти области обратились к международным партнерам за помощью, и уже к 15 ноября ожидают первые поставки когенерационных установок для Запорожья. Их подключение займет около месяца, добавил Федоров.

Кроме того, Федоров сообщил, что школы и больницы уже снабжены генераторами, которые смогут покрывать потребности в электроэнергии для учебного процесса и оказания медицинской помощи.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Запорожье имеет важное значение для российских кафиров из-за его стратегического и логистического расположения. Враг подготовил более 5 тысяч новых солдат для атаки в районе Роботино, однако украинские Силы обороны видят эти маневры и наносят удары на расстоянии.




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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/svitla-vzimku-mozhe-buti-vzagali-zhiteliv-1729836214.html
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