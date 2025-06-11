В Болгарии категорически высказались об ультиматуме Путина Украине и упомянули о преступлениях СССР

Премьер-министр Болгарии Росен Желязков, выступая на саммите "Украина – Юго-Восточная Европа", сравнил ультиматумы, которые Россия выдвигает Украине для завершения войны, с темными временами советского режима.

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Желязков подчеркнул, что союзники обращаются к США с просьбой активизировать свои усилия по поиску путей прекращения конфликта между Россией и Украиной, а также выразил благодарность Турции за роль посредника в переговорах.

"Со стороны России нет реальной готовности предложить настоящие условия для прекращения боевых действий. Их требования напоминают нам о суровых временах советского господства",– подчеркнул он.

Напомним, 2 июня состоялся второй раунд мирных переговоров между Украиной и Россией, в ходе которого стороны договорились о последующем обмене пленными и телами погибших.

Ранее Россия отказалась поддержать идею 30-дневного прекращения огня без дополнительных условий, предложенную США.

Во время второго раунда в Стамбуле РФ передала Украине "меморандум", фактически ультиматум: Россия требует выведения украинских войск из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей для прекращения боевых действий.

В то же время в МИД Украины отмечают, что пока рано говорить о возможном третьем раунде переговоров, поскольку нехватка международного давления на Москву тормозит политический прогресс.

Как уже писали "Комментарии", сможет ли истощенная войной Москва превратить Украину в свою "витрину империи" или тянуть ее за собой в нищету и разрушение — об этом рассказал председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак, комментируя худший сценарий возвращения Украины в орбиту Кремля.