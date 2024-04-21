В ближайшие недели РФ вновь активизирует удары дронами и ракетами: что известно

Российские военные продолжили, а в некоторых районах активизировали текущие наступления, при этом, использовав аномально жаркую 2024 весну и продолжающийся в ВСУ дефицит оружия — вплоть до отправления обещанной Западом помощи. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) .

Ракетная атака РФ (фото из открытых источников)

Как информируют аналитики, российские военные еще пытались использовать проблемные места в системе украинской ПВО, при попытке разрушить объекты украинской энергосистемы и нанести масштабное уничтожение объектам инфраструктуры Украины (и ее оборонно-промышленному потенциалу).

Вероятно, военные страны-агрессорки РФ, утверждают аналитики, могут предоставить приоритет тем участкам на линии фронта, где украинская оборона кажется в некоторой степени нестабильной (особенно к западу от Авдеевки), или участкам на фронте, где российские войска сейчас на дистанции от оперативно важного (например, возле города Часов Яр).

Поэтому, говорят аналитики, они могут изменять свои цели и наносить удары по украинской транспортной инфраструктуре, чтобы ограничить способность ВСУ распределять живую силу и технику на критических участках фронта.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что стало известно, сколько западных танков потеряла Украина . За последние два месяца российские захватчики вывели из строя пять американских танков Abrams. Всего США передали Украине 31 танк.

Как сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленный американский источник, чаще всего россияне поражают бронетехнику беспилотниками. Издание отмечает, что всего Украина потеряла около 140 танков, которые были переданы странами НАТО. В частности, враг поразил 30 германских танков Leopard.

