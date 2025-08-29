В ближайшие месяцы прекращения войны точно не будет: названы 4 неожиданных фактора

Политолог Вадим Денисенко утверждает, что переговоры между США и Россией продолжаются в кулуарах, но уже не определяют сроки или условия завершения войны. Их влияние минимально, поскольку на передний план выходят другие силы.

Фото: скриншот

The Telegraph недавно опубликовало материал, в котором говорилось, что в России якобы сформировался новый средний класс, заинтересованный в продолжении войны. Этот тезис подхватили украинские медиа, но Денисенко считает его преувеличением. В книге "Постпутин", написанной совместно с Виталием Пировичем, он утверждает: настоящих бенефициаров войны — около 10% населения РФ. И это, в основном, не средний класс, а силовики, чиновники и бизнес, приближенный к Кремлю. Среди них не все хотят бесконечной войны — максимум 70-75%.

В действительности война продолжается по нескольким ключевым причинам:

Нереализованы цели Путина в 2022 году. Россия не стала "третьим полюсом" в мире, лишилась влияния на постсоветском пространстве и не смогла остановить деславянизацию.

Опора на 25 % ура-патриотов. Они хотят войны до полного уничтожения Украины. Путин не знает, как остановить войну, не потеряв их поддержки.

Масштабная национализация и перераспределение имущества. Власть концентрируется в руках шести ключевых кланов (Патрушевы, Кириенко, Ротенберги, Сечин и т.д.). Война дает им ресурсы и влияние, а ее завершение нарушит эту схему.

Попытка Кремля вмешаться в переговоры США – Китай. Путин хочет стать посредником и продать свое участие в обмен на влияние в проектах типа Северного морского пути или сокращение ядерного арсенала. Но, как отмечает Денисенко, Россия не является необходимым игроком в этой игре.

Как уже писали "Комментарии", уже больше года продолжаются ожесточенные бои на Покровском направлении — российские силы постоянно пытаются прорвать оборону ВСУ и выйти на Покровск или обойти его. Об этом сообщил офицер Вооруженных сил Украины Сергей Цехоцкий в эфире Киев24.