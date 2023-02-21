В ближайшие месяцы можно дожать Россию, – заявили в Зеленском.

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Моесеенко Валентина
Западные партнеры Украины прекрасно понимают, что нельзя разрешать государству-агрессору России продолжать войну против Украины. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире национального телемарафона.
Силы обороны почти готовы пойти в контрнаступление
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По словам Подоляка, страны-партнеры считают важность поставок вооружения и сейчас эти процессы — по передаче вооружения, идут гораздо быстрее. Но большинство политических решений уже принято и сейчас больше стоит вопрос логистики.
С другой стороны, неопределенность Путина относительно дальнейших действий, как это стало понятно из последнего его выступления на Федеральном собрании, как раз "играет на руку" Украине и ее союзникам.
Как писали "Комментарии" ранее, Байден обратился к россиянам с важным заявлением и назвал условие для окончания войны. А еще подчеркнул, что страны Запада не собираются нападать на русский народ.
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