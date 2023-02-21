В ближайшие месяцы можно дожать Россию, – заявили в Зеленском.

Западные партнеры Украины прекрасно понимают, что нельзя разрешать государству-агрессору России продолжать войну против Украины. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире национального телемарафона.



Силы обороны почти готовы пойти в контрнаступление

"Все понимают, что войну нельзя затягивать, не надо позволять, чтобы Россия уменьшила интенсивность боевых действий, чтобы они были еще год или два или три. Наши партнеры это понимают, что можно в ближайшие месяцы окончательно дожать РФ и для этого нам нужен определенный инструмент и передачу его нужно ускорять", — сказал он.

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По словам Подоляка, страны-партнеры считают важность поставок вооружения и сейчас эти процессы — по передаче вооружения, идут гораздо быстрее. Но большинство политических решений уже принято и сейчас больше стоит вопрос логистики.

"Потому что все политические решения, принципиальные решения относительно того, как эта война должна закончиться, наши партнеры приняли", — сказал он.

С другой стороны, неопределенность Путина относительно дальнейших действий, как это стало понятно из последнего его выступления на Федеральном собрании, как раз "играет на руку" Украине и ее союзникам.

Путин публично продемонстрировал свою неактуальность и растерянность. И подчеркнул, что РФ находится в безусловном "таёжном тупике". И что перспективных решений у него нет и не будет. Потому что везде "нацисты, марсианы и теории заговора"… Sic transit gloria mundi Путина в парламенте РФ", – написал Подоляк в своем Т ветере.

Как писали "Комментарии" ранее, Байден обратился к россиянам с важным заявлением и назвал условие для окончания войны. А еще подчеркнул, что страны Запада не собираются нападать на русский народ.