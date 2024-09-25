logo

BTC/USD

63666.32

ETH/USD

2627.78

LTC/USD

66.34

USD/UAH

41.55

EUR/UAH

46.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В ближайшие часы ВСУ выйдут из ключевого города, чтобы не попасть в окружение
commentss НОВОСТИ Все новости

В ближайшие часы ВСУ выйдут из ключевого города, чтобы не попасть в окружение

Ситуация в Угледаре напряженная, Силы обороны в ближайшее время выйдут из города

сегодня, 09:44 comments1114
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Передовым подразделениям российских захватчиков на Угледарском направлении удалось расширить свой плацдарм на северном берегу реки Кашлагач, наступая из рубежа Пречистовка — Павловка и западнее города Угледар, продвинувшись к дороге, ведущей из Павловки на Богоявленку. Об этом сообщил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

В ближайшие часы ВСУ выйдут из ключевого города, чтобы не попасть в окружение

Угледар

По его словам, враг сумел в течение нескольких последних суток не только полностью взять под контроль территорию шахты "Южнодонбасская №1", но и вплотную приблизиться к восточной окраине города Угледар, действуя по направлению Никольске — Угледар. Кроме того, говорит эксперт, есть информация, что отдельные штурмовые группы противника уже закрепляются в городе.

"И насколько я понимаю, передовые подразделения ВСУ в течение ближайших суток-часов будут вынуждены отойти из города Угледар в северо-западном направлении, чтобы не попасть в окружение", — отметил Машовец.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Вооруженные силы отойдут от Селидово, Торецкого и Угледара и к этому нужно быть морально готовыми.

Также "Комментарии" рассказывали , что российские кафиры продвинулись вблизи Угледара и могут развивать наступление вглубь города. Ситуация на Угледаре становится все более напряженной. Российские силы уже имеют возможность выйти в КП "Водоканал", расположенный неподалеку от Угледара. Это трасса 05-32, пролегающая через улицы Майскую, Дачную и Садовую, а также районы коттеджных поселков вблизи шахт. По словам экспертов, КП "Водоканал" фактически является воротами в город, что дает оккупантам возможность проникать дальше вглубь Угледара.





Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/pashtetof/posts/pfbid02uFnwc68uYPrpiLs8JJS95dU9TTTCmk2HomfEjGA9UDjMJbPoBrH2r4Jtd7A84c2Xl
Теги:

Новости

Все новости