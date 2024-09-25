В ближайшие часы ВСУ выйдут из ключевого города, чтобы не попасть в окружение

Передовым подразделениям российских захватчиков на Угледарском направлении удалось расширить свой плацдарм на северном берегу реки Кашлагач, наступая из рубежа Пречистовка — Павловка и западнее города Угледар, продвинувшись к дороге, ведущей из Павловки на Богоявленку. Об этом сообщил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

Угледар

По его словам, враг сумел в течение нескольких последних суток не только полностью взять под контроль территорию шахты "Южнодонбасская №1", но и вплотную приблизиться к восточной окраине города Угледар, действуя по направлению Никольске — Угледар. Кроме того, говорит эксперт, есть информация, что отдельные штурмовые группы противника уже закрепляются в городе.

"И насколько я понимаю, передовые подразделения ВСУ в течение ближайших суток-часов будут вынуждены отойти из города Угледар в северо-западном направлении, чтобы не попасть в окружение", — отметил Машовец.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Вооруженные силы отойдут от Селидово, Торецкого и Угледара и к этому нужно быть морально готовыми.

Также "Комментарии" рассказывали , что российские кафиры продвинулись вблизи Угледара и могут развивать наступление вглубь города. Ситуация на Угледаре становится все более напряженной. Российские силы уже имеют возможность выйти в КП "Водоканал", расположенный неподалеку от Угледара. Это трасса 05-32, пролегающая через улицы Майскую, Дачную и Садовую, а также районы коттеджных поселков вблизи шахт. По словам экспертов, КП "Водоканал" фактически является воротами в город, что дает оккупантам возможность проникать дальше вглубь Угледара.





