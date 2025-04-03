В ближайшее время есть шансы заставить Россию прекратить огонь – Зеленский

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Недилько Ксения
В ближайшее время есть все шансы, что горячая фаза войны завершится и будет прекращен огонь со стороны России. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает портал "Комментарии".
Владимир Зеленский. Скриншот из видео
Напомним, портал "Комментарии" писал , что оккупанты наступают по всей линии фронта. Есть продвижение в Донецкой области, в селе Разлив, где враг контролирует почти 90 процентов села. Об этом сообщил военный корреспондент Богдан Мирошников.
"Теперь нужно не просто выходить из Константинополя, а срочно это делать, потому что будет полная беда. Там с одной стороны по дороге – враг, с другой – река. Места для выхода очень мало", – отмечает журналист.
По его данным, следующий рубеж обороны – Алексеевка-Богатырь.
"Села находятся по оба берега Волчьей, и по крайней мере в Алексеевке можно обороняться довольно долго. Дальше также есть неплохие места для длительной обороны, поэтому продвижение врага не будет быстрым. Если, конечно, они очередную дивизию туда не перебросят, чтобы атаковать Новопавловку. Но на данный момент это не больше, чем их влажные мечты", — отметил военкор.
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