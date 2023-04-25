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В Белом доме прогнозируют весеннее наступление россиян на некоторых боевых позициях Украины

В США готовятся к наступлению российских войск на отдельных участках Украины, где ведутся активные боевые действия. Это может случиться сразу, при благоприятных погодных условиях

25 апреля 2023, 11:05
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Автор:

Белоокая Ира

Об этом в интервью "Голосу Америки" рассказал координатор стратегической коммуникации Совета по национальной безопасности США Джон Кирби, пишут "Комментарии".

В Белом доме прогнозируют весеннее наступление россиян на некоторых боевых позициях Украины

В США дали прогнозы по наступлению россиян

Соединенные Штаты Америки усугубляют ситуацию безопасности в Украине, ради дальнейшего контрнаступления ВСУ, отмечают в Белом доме.


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Мы знаем, что весной, когда погода улучшится, а она уже начинает улучшаться, можем ожидать, что россияне захотят пойти в наступление на некоторых участках, и мы не знаем точно, где и как они это сделают, но мы хотим, чтобы украинцы были способны. лучше защищаться от этого. Если они примут решение относительно собственных наступательных операций, они могли бы их провести”, — отметил координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США.

По словам Кибри, сегодня на фронте Украина нуждается в средствах противовоздушной обороны, артиллерии, материально-техническом обеспечении и бронетехнике.

Это действительно жизненная сила любой армии в полевых условиях. Как удержать ее в бою. Как ее поддерживать, как получить запчасти, еду, воду и топливо, вещи, необходимые для непрерывной работы. Это должно быть среди приоритетов также”, — резюмировал представитель Белого дома.

Эксперт также добавил, что в США делают все возможное, чтобы продолжать развивать мощности, предоставляемые Украине.

Также, в Белом доме убеждены, что среди приоритетов во время наступательных действий может быть и возвращение Крыма.

Как писали "Комментарии", когда Украина станет страной-членом НАТО, эксперт Вхождения Украины в Североатлантический альянс не будут рассматривать, пока не закончится война. Такое мнение в телеэфире высказал глава общественной лиги "Украина — НАТО" Сергей Джердж.



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Источник: https://www.golosameriki.com/novosti
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