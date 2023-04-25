В Белом доме прогнозируют весеннее наступление россиян на некоторых боевых позициях Украины

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Белоокая Ира
Об этом в интервью "Голосу Америки" рассказал координатор стратегической коммуникации Совета по национальной безопасности США Джон Кирби, пишут "Комментарии".
В США дали прогнозы по наступлению россиян
Соединенные Штаты Америки усугубляют ситуацию безопасности в Украине, ради дальнейшего контрнаступления ВСУ, отмечают в Белом доме.
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По словам Кибри, сегодня на фронте Украина нуждается в средствах противовоздушной обороны, артиллерии, материально-техническом обеспечении и бронетехнике.
Эксперт также добавил, что в США делают все возможное, чтобы продолжать развивать мощности, предоставляемые Украине.
Также, в Белом доме убеждены, что среди приоритетов во время наступательных действий может быть и возвращение Крыма.
Как писали "Комментарии", когда Украина станет страной-членом НАТО, эксперт Вхождения Украины в Североатлантический альянс не будут рассматривать, пока не закончится война. Такое мнение в телеэфире высказал глава общественной лиги "Украина — НАТО" Сергей Джердж.
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