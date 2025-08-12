В Белом доме ответили, почему не позвали Зеленского в Аляску

Белый дом официально объявил, что президент США Дональд Трамп 15 августа посетит Анкоридж, штат Аляска, где проведет двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным. При этом президента Украины Владимира Зеленского на саммит не пригласили, поскольку, по словам американской стороны, Путин попросил о встрече именно с Трампом.

Кэролайн Левитт (фото из открытых источников)

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левитт во время брифинга.

Отвечая на вопрос, почему Зеленский не будет участвовать в переговорах между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, Левитт отметила: "Встреча состоится, поскольку президент России попросил президента США об этом из-за своего специального посланника Стива Виткоффа".

По ее словам, цель переговоров состоит в том, чтобы Трамп и Путин завершили саммит "с лучшим пониманием того, как мы можем закончить эту войну".

"Президент согласился на эту встречу по просьбе президента Путина", — добавила Левитт.

Она подчеркнула, что "эта администрация использовала все имеющиеся рычаги и приняла все возможные меры, чтобы достичь мира дипломатическими методами".

Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Она подчеркнула, что прекращение войны и остановка убийств для Трампа является приоритетом. На вопрос журналистов, будут ли рассматриваться другие темы двусторонних отношений, Левитт ответила, что главный акцент будет именно на урегулировании конфликта.

Американский лидер, по ее словам, не стремится устанавливать "красные линии" в отношениях с РФ по отношению к Украине и призывает обе стороны к диалогу, в том числе по гуманитарным вопросам. Левитт также рассказала, что для проведения встречи рассматривалось несколько локаций, и в Вашингтоне считают предстоящий визит российского руководителя на Аляску "за честь".







