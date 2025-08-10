В Белом доме могут изменить формат встречи Трампа с Путиным: кого хотят пригласить

Белый дом рассматривает возможность пригласить президента Украины Владимира Зеленского на Аляску, где 15 августа планируется встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника и несколько человек, знакомых с внутренними обсуждениями.

Зеленского могут пригласить на переговоры Трампа и Путина

Как сообщает NBC News на вопрос, существует ли возможность перевода переговоров Трампа и Путина в трехсторонний формат с участием Зеленского, один из информированных собеседников издания указал, что "это обсуждается".

По словам источников, окончательное решение по участию Зеленского пока не принято. Высокопоставленный чиновник администрации США подчеркнул, что хотя официального приглашения президенту Украины еще нет, перспектива его визита "абсолютно" реальна.

"Все очень надеются, что это произойдет", – отметил собеседник NBC News.

Кроме того, представитель Белого дома подтвердил, что Трамп "остается открытым до трехстороннего саммита" с участием Зеленского и Путина. В то же время, в администрации Трампа подчеркнули, что нынешняя подготовка сосредоточена на двусторонних переговорах между США и Россией, инициированных Путиным.

Однако даже если украинский президент прибудет на Аляску, нет уверенности, что состоятся переговоры непосредственно между Зеленским и Путиным. Этот вопрос будет зависеть от формата мероприятия и позиции сторон.

"Если Зеленский поедет на Аляску, пока неизвестно, окажутся ли он и Путин вообще в одной комнате", — сказал один из собеседников.

