В Белгородской области ВСУ ожидает провал и потеря личного состава: тревожный прогноз

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Ткачик Олеся
То, что Украина переносит огонь войны на территорию противника, является стратегически верным решением, считает бывший военный Николай Мельник.
Война в Украине
По его словам, в современной войне проблема доставки солдат на позиции имеет стратегическое значение. Там, говорит бывший военный, где командиры могут это нормально организовать, обеспечить солдата достаточного количества б/у и еды, там россиянам мало что светит.
Как говорит Мельник, из-за тотального превосходства противника в БПЛА как на оптоволокне, так и без них, перед нашими командирами становится первоочередная задача – защита путей сообщения.
По его словам, защита путей сообщения является стратегической задачей наших старших командиров. Он призвал рационально использовать тот ресурс, который есть. К примеру, по его мнению, стоит начать в школах учить учащихся собирать дроны, плести сетки и накладывать турникеты.
При этом он добавил, что, судя по картам на Белгородщине, нас не ждет ничего кроме потери личного состава.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что статус оккупированных территорий могут заморозить на 15 лет.
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