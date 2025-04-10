В Белгородской области ВСУ ожидает провал и потеря личного состава: тревожный прогноз

То, что Украина переносит огонь войны на территорию противника, является стратегически верным решением, считает бывший военный Николай Мельник.

Война в Украине

"Но то, что мы и там переходим к старой доброй войне в три солдата на СП, что приводит лишь к отступлению – это уже хождение по граблям", – добавил он.

По его словам, в современной войне проблема доставки солдат на позиции имеет стратегическое значение. Там, говорит бывший военный, где командиры могут это нормально организовать, обеспечить солдата достаточного количества б/у и еды, там россиянам мало что светит.

"Но когда на подвозе мы теряем 3 из 5 солдат, вот там ты не навоюешь", – добавил он.

Как говорит Мельник, из-за тотального превосходства противника в БПЛА как на оптоволокне, так и без них, перед нашими командирами становится первоочередная задача – защита путей сообщения.

"Спросите у любого командира из Курского направления сколько людей и техники мы потеряли на подвозе", – говорит Мельник.

По его словам, защита путей сообщения является стратегической задачей наших старших командиров. Он призвал рационально использовать тот ресурс, который есть. К примеру, по его мнению, стоит начать в школах учить учащихся собирать дроны, плести сетки и накладывать турникеты.

"Волонтеры не могут подменить собой государство. Нужно понимание, как срочно исправить ситуацию сейчас и какая война нас будет ждать в 2026-м. Технологии развиваются, вместе с ними меняется и картина войны, и тот, кто поймет, какая война нас ждет в 2026-м, кто сможет адаптироваться и сохранить людей, у того появится шанс на победу", — подчеркнул Мельник.

При этом он добавил, что, судя по картам на Белгородщине, нас не ждет ничего кроме потери личного состава.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что статус оккупированных территорий могут заморозить на 15 лет.



